Những ngày qua nhiều khu vực ở làng đào Nhật Tân (Hà Nội) bị ngập sâu. Hàng chục hecta đất ven sông để trồng đào vốn là sinh kế chính của người nông dân bị chìm trong biển nước.

Chiều 12/10, nước rút, khung cảnh tan hoang hiện ra, bùn đất phủ dày đặc, những gốc đào từng xanh tốt nay úa vàng, rũ rượi, nhiều cây bật gốc, gãy đổ.

Giữa những luống cây lấm lem bùn đất, hàng nghìn gốc đào bị phủ kín bởi lớp bùn đặc quánh, rác thải và xốp nhựa vướng víu trên cành. Nỗi xót xa và lo lắng của người trồng hoa khi Tết còn vài tháng nữa đã đến.

Suốt nhiều ngày liền, rễ cây chìm sâu trong bùn nước đặc quánh, không còn khả năng hô hấp, dẫn đến thối rữa hàng loạt.

Lá úa vàng rồi rụng kín mặt vườn, cành cây trơ trọi, xơ xác.

Chứng kiến từng gốc đào thối rữa, chết khô sau nhiều ngày ngâm nước, nhiều chủ vườn không giấu nổi xót xa.

Họ buộc phải tự tay chặt bỏ, gom những cành cây đã mục nát chất thành đống rồi đốt đi, dọn đất để chuẩn bị cho vụ trồng mới.

“Bão Yagi năm ngoái đã khiến cả vườn đào của tôi mất trắng. Tưởng đã là năm tệ nhất, vậy mà năm nay thêm 500 gốc nữa cũng không qua nổi nước lũ,” chị Huệ Đinh rưng rưng nói. Thiên tai chẳng ai lường trước được, giờ chị và nhiều bà con nông dân chỉ biết bắt tay trồng lại, hy vọng đất còn kịp hồi cho vụ Tết sắp tới.

Không chỉ hàng nghìn gốc đào bị cuốn trôi sau lũ, những luống cúc họa mi người dân trồng xen để kiếm thêm thu nhập cũng bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Toàn bộ vườn hoa trắng muốt chuẩn bị vào vụ thu hoạch nay chỉ còn lại những thân cây gãy đổ, rũ rượi trong bùn.

Nhìn những cành hoa cháy đen trong lửa. Cuộc sống người nông dân thêm bấp bênh, mùa hoa nào họ cũng phập phồng trong nỗi lo mất trắng.

“Đốt đi những gốc đào tự tay mình chăm, xót lắm… nhưng thiên tai biết tránh sao được,” ông Bình nói, mắt vẫn hướng về đống tro đang âm ỉ cháy.