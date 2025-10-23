Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam).

CQĐT xác định, các bị can đã tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) đã mua từ người có tên thường gọi là "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, đối tượng mang tên “Bà Béo” hướng dẫn người của bà Hoàn là Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

Ảnh minh họa

Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện liên hệ với nhân viên hoặc người thân của “bà trùm” Trần Thị Hoàn, thông báo thời gian giao vàng tại trụ sở Công ty Hoàn Huế, hoặc địa điểm gần nhà “bà trùm”.

Tiếp đó, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách. Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, giao vàng cho các nhân viên của bà Hoàn.

Theo CQĐT, từ tháng 9-12/2024, ngoài mua vàng lậu của “Bà Béo”, Trần Thị Hoàn còn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho Hoàn.

Để có nguồn vàng bán cho Hoàn, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho Hoàn. Nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải thống nhất vận chuyển và giao nhận vàng lậu bằng các thủ đoạn tinh vi.

Thời gian đầu, theo thỏa thuận, Châu thuê một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) giấu vàng vào trong người (túi áo, cho vào túi buộc quanh bụng...) vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao cho Hải tại nhà riêng. Tiếp đó, Trần Thị Hoàn cho người đến nhà Hải nhận vàng.

Sau nhiều lần mua bán trót lọt, bị can Hải thống nhất với Hoàn rằng, khi có vàng cần giao, Hải báo trước cho Hoàn biết thời gian những người Trung Quốc (do Châu thuê) vận chuyển vàng đến giao trực tiếp tại trụ sở Công ty Hoàn Huế, không phải giao qua Hải.

Tuy nhiên, do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Hoàn trao đổi và thống nhất với Hải thay đổi phương thức giao nhận bằng cách yêu cầu những người Trung Quốc vận chuyển vàng đến địa điểm do Hoàn chỉ định và Hoàn sẽ cho người đến nhận vàng.

Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, Hải yêu cầu Châu gửi vàng tại nhà vợ Hải (có tên thường gọi là Trịnh Thanh Vân, quốc tịch Trung Quốc). Sau đó Hải thuê người từ Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc, đến nhà Vân nhận hàng từ người của Châu, cất vào túi quần áo hoặc cho vào túi vải quấn quanh bụng đi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho người của Hoàn.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, hàng trăm kg vàng lậu đã được đưa trót lọt qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ.