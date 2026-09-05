Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Hiền cùng nhiều đối tượng khác hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh. Nhóm này sử dụng Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và xóa dữ liệu khi nghi ngờ bị phát hiện.

Ban chuyên án sau đó bố trí 3 tổ công tác đến nhiều địa điểm tại Hà Nội, phối hợp với công an địa phương bắt giữ 8 đối tượng gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), cùng trú Hà Nội.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Vũ Đức Phong là người lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo. Nhóm này lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của “Huấn Hoa Hồng” để quảng cáo cho vay tiền.

Khi có người liên hệ, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với ngân hàng nhằm tạo lòng tin. Sau khi nhận thông tin cá nhân, căn cước công dân, các đối tượng thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân nhưng yêu cầu chuyển trước “phí làm hồ sơ” từ 1-2%.

Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này tiếp tục viện nhiều lý do như “sai nội dung chuyển khoản”, làm giả hình ảnh giao dịch thành công rồi yêu cầu đóng thêm “thuế” bằng 10% khoản vay. Các đối tượng liên tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa và bị chặn liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được Phong chuyển cho Nguyễn Hữu Sơn để luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần chuyển, sau đó thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt.

Từ ngày 11-14/6/2026, nhóm này đã chiếm đoạt của một phụ nữ trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng hơn 53,9 triệu đồng. Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, công an xác định đường dây đã lừa hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, công an phát hiện thêm hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sơn, Linh và Hiệp có kết quả test dương tính với ma túy.

Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Phong, Hiền, Đoan, Sơn và Tiến để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ba đối tượng còn lại đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội tìm người bị lừa mua vé tour diễn của ca sĩ Taylor Swift

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán vé chương trình ca nhạc qua mạng xã hội.

Đối tượng phạm tội Trần Khánh Vy: Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy (23 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TPHCM) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách rao bán vé chương trình The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift.

Ngày 7/8, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vy để tiếp tục xác minh.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, ngoài vé chương trình của Taylor Swift, Vy còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc rao bán nhiều loại vé chương trình ca nhạc khác.

Công an Hà Nội đề nghị những người liên quan hoặc là bị hại của Vy liên hệ điều tra viên Phạm Đình Lập qua số điện thoại 0912.641.486 hoặc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tại số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, để được hướng dẫn giải quyết.