Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Ngọc Đức (SN 1986, quê TP Đồng Nai; tạm trú phường Long Bình, TPHCM) thực hiện.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần TM SX ô tô Nam Phát (địa chỉ 80 Quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình, TPHCM) và Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Nam An Phát (địa chỉ 17/8B, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Đức sử dụng tư cách cá nhân và các pháp nhân như Công ty Nam Phát, Nam An Phát cùng một số công ty khác nghi có liên quan như Trung Tín, Lâm Nguyễn… để nhận tiền đặt cọc mua bán ô tô của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, Đức và một số người liên quan đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm bị hại. Các cá nhân, pháp nhân đã nộp, chuyển tiền mua xe của Nguyễn Ngọc Đức hoặc của các công ty như: Nam Phát, Nam An Phát, Trung Tín, Lâm Nguyễn… thì liên hệ trình báo tại Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM (số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để cung cấp tài liệu liên quan, gửi đơn tố giác.

Được biết, Nguyễn Ngọc Đức là người có tiếng trong lĩnh vực mua bán, trao đổi ô tô tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam. Đức cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Nam Phát.