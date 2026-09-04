Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phát hiện một nhóm có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức hoạt động lôi kéo người dân tham gia giao dịch Forex trái phép trên ứng dụng “KVB”.

Trước đó, ngày 12/8, Công an xã Lương Sơn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện hoạt động của nhóm này.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, nhóm do Trần Minh Đ. (SN 1995, trú Hà Nội) cầm đầu. Đ. thuê một căn nhà tại tổ dân phố Cời, xã Lương Sơn, trang bị hàng chục máy tính, điện thoại và tuyển 6 nhân viên.

Những nhân viên này được giao nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin tiếp cận người dân để tư vấn, mời tham gia đầu tư Forex.

Đáng chú ý, nhóm này mua dữ liệu gồm họ tên, số điện thoại của người dân qua Telegram với giá 2 triệu đồng. Sau đó, dữ liệu được chia cho các nhân viên để liên hệ, mời chào đầu tư.

Ngoài gọi điện trực tiếp, nhóm còn sử dụng tài khoản TikTok “HNI Trade Gold” để livestream phân tích giá vàng. Các đối tượng đồng thời lập những nhóm Zalo “VIP”, gửi đường link và hướng dẫn người tham gia các bước nạp tiền đầu tư.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt những quảng cáo cam kết lợi nhuận cao, thu lời nhanh hoặc được giới thiệu qua các hội nhóm, tài khoản không rõ nguồn gốc.

Người dân được khuyến cáo không tham gia các sàn Forex hoặc nền tảng giao dịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời, người dân không tải ứng dụng từ đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn hoặc tổ chức giao dịch Forex trái phép, người dân cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.