Theo ghi nhận của VietNamNet, chiều cuối tuần, bãi biển Sầm Sơn ken đặc du khách vui chơi, giải nhiệt.

Từ khoảng 15h, các bãi tắm A, B, C chật kín du khách. Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nước biển chuyển màu đục, sóng cao, mạnh hơn ngày thường, nhiều người vẫn thích thú xuống tắm.

Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý bãi biển cùng lực lượng cứu hộ liên tục phát loa nhắc nhở du khách: "Sóng lớn, đề nghị không bơi xa bờ và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của nhân viên cứu hộ".

Trên bờ, lực lượng cứu hộ túc trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra dọc bãi biển, sẵn sàng hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Bãi biển Sầm Sơn ken cứng người ngày cuối tuần

Do ảnh hưởng của bão số 1, nước biển Sầm Sơn đục, sóng to

Du khách thích thú trải nghiệm tắm biển với sóng lớn

Du khách liên tục được cảnh báo tắm khu vực gần bờ để đảm bảo an toàn

Ông Quách Minh Bảo luôn cho con gái tắm sát bờ biển để tránh sóng to

Du khách thích thú khi đến với biển Sầm Sơn

Đến 17h biển Sầm Sơn vẫn đông nghịt người

Ông Quách Minh Bảo (SN 1979, quê Phú Thọ) cho biết, gia đình đã lên kế hoạch du lịch Sầm Sơn từ trước nên vẫn quyết định đi dù biết biển chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sóng lớn.

"Biển hôm nay rất đông, nước hơi đục nhưng các con vẫn rất thích. Nghe loa cảnh báo, gia đình tôi chỉ cho các cháu chơi ở khu vực nước nông, gần bờ để đảm bảo an toàn", ông Bảo chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lê Tiến Hùng, du khách đến từ Ninh Bình, cho biết sóng lớn khiến việc tắm biển thú vị hơn, song anh luôn chú ý các cảnh báo từ lực lượng chức năng.

"Đi dọc bãi biển lúc nào cũng nghe loa nhắc nhở nên mọi người khá có ý thức. Gia đình tôi không cho trẻ ra khu vực nước sâu", anh Hùng nói.

Theo lãnh đạo phường Sầm Sơn, trong những ngày biển động do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, địa phương tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm; đồng thời duy trì công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường nhằm phục vụ du khách trong mùa du lịch hè.