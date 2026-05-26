Ghi nhận của VietNamNet, khi mặt trời vẫn còn hắt hơi nóng xuống mặt cát bỏng rát, hàng vạn người dân và du khách đã đổ xuống biển Sầm Sơn để giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Để tránh ánh nắng, nhiều du khách trùm khăn kín mặt tắm biển.

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, các bãi gửi xe hoạt động hết công suất, nhiều gia đình phải đi bộ cả trăm mét mới tiếp cận được bãi tắm.

Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển đông nghịt người. Đến khoảng 17h, nền nhiệt ngoài trời vẫn duy trì ở mức cao nhưng dưới biển, hàng nghìn người thích thú ngâm mình trong làn nước mát. Trẻ nhỏ được cha mẹ đưa đi tắm biển, vui đùa trên cát. Nhiều nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh…

Anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, quê Nam Định) cho biết, ở ngoài Bắc mấy ngày nay nóng, ở nhà bật điều hòa cả ngày vẫn ngột ngạt. Gia đình anh quyết định đi xuống biển cho các cháu đổi không khí, dù đông nhưng được tắm biển thế này vẫn rất dễ chịu.

Nhiều du khách cho biết, dù lượng người đổ về rất đông nhưng biển Sầm Sơn vẫn là lựa chọn phù hợp để “trốn nóng” bởi khoảng cách di chuyển thuận tiện, dịch vụ đa dạng.

Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, lượng khách về các bãi biển như Sầm Sơn được dự báo còn tăng mạnh, nhất là vào dịp cuối tuần.

Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ, công an và dân phòng được tăng cường dọc bãi biển để nhắc nhở du khách đảm bảo an toàn khi tắm biển. Ban quản lý khu du lịch cũng liên tục phát loa cảnh báo người dân không bơi quá xa bờ, chú ý trẻ nhỏ đi cùng gia đình.

Một số hình ảnh du khách tắm biển Sầm Sơn giải nhiệt.

Bãi biển Sầm Sơn không khách xuống tắm giải nhiệt.

Khách xuống biển tắm chủ yếu là người dân trong tỉnh.

Lực lượng cứu hộ tức trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Tắm biển khi mặt trời còn nắng.

Du khách đội cả mũ để che nắng.

Tắm biển nhưng vẫn phải đội mũ, trùm khăn kín mặt.

Một du khách quán khăn kín bưng để tránh nắng.

Cháu nhỏ thích thú nghịch cát trên bãi biển.

Đôi bạn trẻ chụp cho mình những bức ảnh làm kỷ niệm.