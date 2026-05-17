Không chỉ hấp dẫn bởi sự tươi ngon, giá cả hợp lý, hoạt động mua hải sản tại làng chài còn mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực về nhịp sống miền biển.

Từ sáng sớm, khu vực bến cá ở các làng chài ven biển Sầm Sơn đã rộn ràng tiếng nói cười của ngư dân và du khách. Những chiếc thuyền đánh cá nối đuôi nhau cập bến sau chuyến ra khơi trong đêm, mang theo đủ loại hải sản tươi rói như tôm, cua, ghẹ, mực, cá thu, cá nục hay bề bề. Ngay khi tàu cập bến, nhiều du khách đã háo hức chờ sẵn để lựa chọn những mẻ hải sản vừa được đưa lên từ biển.

Không khí mua bán diễn ra sôi động nhưng vẫn giữ nét mộc mạc đặc trưng của vùng biển. Nhiều du khách thích thú khi được tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân gỡ lưới, phân loại hải sản và mua bán ngay trên bãi cát.

Với những người đến từ các thành phố lớn, đây được xem là trải nghiệm mới lạ, mang đậm hơi thở đời sống miền biển trong hành trình nghỉ dưỡng.

Dọc bãi biển Sầm Sơn, từ chân đền Độc Cước đến khu nghỉ dưỡng FLC, có 4 khu bến thuyền làng chài của ngư dân gồm: bãi A dưới chân đền Độc Cước, bãi B, bãi C và khu vực đối diện Quảng trường Biển, trải dài hơn 3km.

Thông thường, ngư dân ra khơi từ khoảng 2h sáng và trở về bờ vào khoảng 7h-10h cùng ngày. Đây cũng là thời điểm thuận tiện để du khách tham quan, cảm nhận nhịp sống lao động của ngư dân và trực tiếp chọn mua hải sản tươi sống vừa cập bến.

Theo ghi nhận thực tế, khi thuyền cập bến, có rất nhiều loại hải sản như cá, tôm, cua, ghẹ, mực… được bày bán với giá trực tiếp từ ngư dân nên thường rẻ hơn so với thị trường bên ngoài. Những khách quen thường mua theo “mớ” để có giá tốt hơn.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết, gia đình chị thường xuyên ghé làng chài mỗi khi tới Sầm Sơn du lịch. “Hải sản ở đây rất tươi, giá cả hợp lý hơn nhiều so với mua tại các chợ lớn. Điều tôi thích nhất là cảm giác được tự tay chọn từng con tôm, con ghẹ vừa đánh bắt xong”, chị nói.

Cũng theo chị Hà, năm nào gia đình chị đi du lịch Sầm Sơn cũng xuống làng chài để mua hải sản làm quà. Hải sản ở đây rất tươi, giá hợp lý, có nhiều loại để lựa chọn. Hải sản khi mua có thể cấp đông trong thùng xốp hoặc nhờ ngư dân hấp ngay tại bến với giá khoảng 30.000 đến 50.000đồng/nồi, sau đó đóng thùng mang về.

Không chỉ mua về làm quà, nhiều du khách còn nhờ các quán ăn gần bãi biển chế biến ngay tại chỗ để thưởng thức hương vị tươi ngon của hải sản vừa cập bến.

Theo người dân địa phương, mùa hè là thời điểm lượng khách đến tham quan và mua hải sản tăng mạnh. Nhiều hộ ngư dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể nhờ bán trực tiếp cho khách du lịch.

Ngoài hoạt động mua bán, hình ảnh làng chài bình dị với những chiếc thuyền đầy màu sắc, những tấm lưới phơi nắng cũng trở thành điểm thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người cho rằng chính nét chân thực và đời sống lao động đặc trưng ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch biển Sầm Sơn.

Một số hình ảnh du khách trải nghiệm mua hải sản ở làng chài ven biển Sầm Sơn:

Khu vực làng chài dưới chân đền Độc Cước được nhiều du khách lựa chọn mua hải sản

Ngư dân đang gỡ hải sản dính lưới sau chuyến ra khơi

Hải sản tươi rói được phân loại bán ngay ở làng chài

Du khách mua hải sản tại bến thuyền làng chài

Mua hải sản được xem là trải nghiệm mới lạ và thú vị trong hành trình nghỉ dưỡng

Những ngư dân bán hải sản ngồi ngay ngắn ở khu vực bến thuyền

Những mớ hải sản tươi rói

Ảnh: Lê Dương