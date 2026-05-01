Ngày 1/5 (tức Rằm tháng 3 âm lịch) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026. Sự kiện nhằm kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đăng quang Hoàng đế (15/3 năm Canh Tuất 1010 – 15/3 năm Bính Ngọ 2026).
Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 30/4 đến 2/5 (tức từ 14/3 đến 16/3 âm lịch) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô và các khu vực lân cận. 
Đáng chú ý, lễ hội diễn ra đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 nên đã thu hút lượng lớn du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa.
Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước kiệu Đức Thánh Mẫu cùng các kiệu vua triều Lý theo nghi lễ truyền thống, xuất phát từ chùa Ứng Tâm (chùa Dận) về Đền Đô trong ngày 1/5. Đoàn rước quy tụ đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương, các đoàn đại biểu từ những di tích liên quan đến vương triều Lý trong và ngoài tỉnh...
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như khai trương tuyến phố đi bộ tại Công viên Lý Thái Tổ, biểu diễn khiêu vũ thể thao, nghệ thuật đường phố, các trò chơi dân gian và không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh. Ngoài ra còn có không gian ẩm thực 3 miền, triển lãm sinh vật cảnh, biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư...
Người dân và du khách tham gia đoàn rước kiệu Đức Thánh Mẫu và các vua triều Lý tại Lễ hội Đền Đô 2026.
Không khí tấp nập tại Khu di tích Đền Đô trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Du khách dâng hương tưởng niệm vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô.
Theo ghi nhận, trong ngày khai hội, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Đền Đô để tham dự lễ rước, dâng hương và tham quan khu di tích, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại phần hội thu hút đông đảo người xem.

Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du khách trong khuôn khổ lễ hội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cùng lãnh đạo phường Từ Sơn, đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc dâng hương tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và các vị vua triều Lý.
Lễ hội Đền Đô được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ công lao của vua Lý Công Uẩn. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào và tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.