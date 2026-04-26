Ghi nhận của PV VietNamNet tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngay sau khi ban tổ chức mở cửa, dòng người nối dài, ken đặc đi qua trục hành lễ và tập trung tại sân hành lễ trước Nghi Môn. Du khách phải di chuyển chậm theo dòng người để tiến vào khu vực dâng hương.

Do lượng du khách đổ về quá lớn, lực lượng công an phải lập rào sắt, phân luồng dòng người. Ảnh: Đức Hoàng

Trước áp lực lượng người đổ về tăng cao, lực lượng công an đã thiết lập rào sắt và hàng rào mềm để phân luồng, tránh tình trạng quá tải, chen lấn tại lối lên Đền Thượng. Trẻ em và người cao tuổi được ưu tiên đưa ra khu vực thoáng mát nhằm đảm bảo sức khỏe trong quá trình hành hương.

Một cán bộ công an hướng dẫn người dân tìm lối ra bãi gửi xe. Ảnh: Đức Hoàng

Tại các vị trí trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân di chuyển theo hàng, không chen lấn, xô đẩy. Một số thời điểm, lực lượng chức năng phải tạm dừng dòng người để giãn mật độ, đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, lực lượng y tế túc trực tại nhiều điểm, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Người dân cũng chủ động chuẩn bị nước uống, quạt tay để ứng phó với thời tiết oi bức.

Nhờ công tác tổ chức, điều tiết linh hoạt, dù lượng người đổ về rất lớn trong ngày chính lễ, dòng người vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, góp phần đảm bảo không khí lễ hội trang nghiêm, an toàn.

Theo số liệu thống kê của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, từ đầu năm đến nay, Đền Hùng đón khoảng 4 triệu lượt khách và dự kiến trong 10 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, khu di tích sẽ đón khoảng 7 triệu lượt du khách về dâng hương.

Một số hình ảnh biển người đổ về Đền Hùng trong ngày chính hội:

Sau khi di chuyển qua trục hành lễ, người dân tập trung tại sân hành lễ chờ sự điều tiết của lực lượng công an. Ảnh: Đức Hoàng

Hướng đi từ ngã 5 Đền Giếng tới Nghi Môn cũng ùn tắc, cảnh sát dùng loa hướng dẫn người dân di chuyển. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi đường lên Đền Thượng được giảm tải, rào sắt sẽ được mở ra để người dân di chuyển dần lên Nghi Môn. Ảnh: Đức Hoàng

Trẻ em được hỗ trợ di chuyển ra nơi thông thoáng để đảm bảo sức khoẻ. Ảnh: Đức Hoàng

Dù đông đúc, du khách vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt lên Đền Thượng hành hương. Ảnh: Đức Hoàng