Ghi nhận của PV VietNamNet tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngay sau khi ban tổ chức mở cửa, dòng người nối dài, ken đặc đi qua trục hành lễ và tập trung tại sân hành lễ trước Nghi Môn. Du khách phải di chuyển chậm theo dòng người để tiến vào khu vực dâng hương.
Trước áp lực lượng người đổ về tăng cao, lực lượng công an đã thiết lập rào sắt và hàng rào mềm để phân luồng, tránh tình trạng quá tải, chen lấn tại lối lên Đền Thượng. Trẻ em và người cao tuổi được ưu tiên đưa ra khu vực thoáng mát nhằm đảm bảo sức khỏe trong quá trình hành hương.
Tại các vị trí trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân di chuyển theo hàng, không chen lấn, xô đẩy. Một số thời điểm, lực lượng chức năng phải tạm dừng dòng người để giãn mật độ, đảm bảo an toàn.
Cùng với đó, lực lượng y tế túc trực tại nhiều điểm, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Người dân cũng chủ động chuẩn bị nước uống, quạt tay để ứng phó với thời tiết oi bức.
Nhờ công tác tổ chức, điều tiết linh hoạt, dù lượng người đổ về rất lớn trong ngày chính lễ, dòng người vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, góp phần đảm bảo không khí lễ hội trang nghiêm, an toàn.
Theo số liệu thống kê của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, từ đầu năm đến nay, Đền Hùng đón khoảng 4 triệu lượt khách và dự kiến trong 10 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, khu di tích sẽ đón khoảng 7 triệu lượt du khách về dâng hương.
Trẻ em được hỗ trợ di chuyển ra nơi thông thoáng để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Đức Hoàng