Chưa có trường hợp nào phản ánh về chất lượng xăng E10

Tại hội thảo quốc tế về “Phát triển nhiên liệu sinh học trong thời kỳ mới - những nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo tương lai nhiên liệu bền vững tại Việt Nam” sáng 27/8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, được coi là giải pháp chiến lược giúp giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy công nghiệp năng lượng xanh.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam đã và đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và năng lực sản xuất để triển khai đồng bộ việc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ 1/1/2026.

Đến nay, xăng E10 đã bắt đầu được cung cấp thí điểm tại một số thành phố lớn (như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng), bước đầu ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL, Sài Gòn Petro... đã sẵn sàng về hạ tầng phối trộn và phân phối, bảo đảm cung ứng xăng E10 đồng bộ.

Xăng E10 được bán thí điểm tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Song, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng, cần vượt qua những thách thức lớn về công nghệ, chính sách và thị trường.

Ông cũng chỉ rõ, năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước còn hạn chế khi mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu từ Mỹ, Brazil và các đối tác quốc tế.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về mở rộng vùng nguyên liệu, nâng công suất sản xuất ethanol, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, khả thi để khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và dự trữ chiến lược nhiên liệu sinh học.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết, trung tâm đã thực hiện nghiên cứu phương tiện/động cơ, chế độ vận hành trên cùng loại xe ô tô, xe máy với xăng RON92, E10 RON92 và RON95, E10 RON95.

Kết quả, sử dụng xăng E10 trên phương tiện ô tô, xe máy cho thấy tính năng kỹ thuật (công suất, tiêu hao nhiên liệu...) tương đương hoặc được cải thiện hơn so với xăng khoáng; giảm được các thành phần độc hại CO và HC trong khí thải Ethanol (sử dụng để phối trộn E10) có nguồn gốc sinh học, có khả năng tái tạo và giảm phát thải CO2.

“Theo đó, E10 phù hợp với đa số phương tiện đang lưu hành, tuy nhiên có thể có ảnh hưởng nhất định tới phương tiện thế hệ cũ, sử dụng chế hòa khí”, ông Tuyến nói và lưu ý, các nhà sản xuất/nhập khẩu ô tô, xe máy ở Việt Nam cần công bố danh sách các mẫu xe tương thích với xăng E10, có khuyến cáo trong trường hợp cần thiết.

Đẩy mạnh sản xuất ethanol, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết, từ ngày 1/8, Petrolimex đã triển khai bán thí điểm xăng E10 tại 36 cửa hàng xăng dầu ở TPHCM.

“Trong quá trình bán thí điểm, Petrolimex đã tăng cường tần suất kiểm tra chất lượng xăng E10 để đánh giá các yếu tố kỹ thuật, khả năng đáp ứng yêu cầu chất lượng khi tồn chứa, xuất cấp... Kết quả cho thấy, xăng E10 đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật. Đến nay, Petrolimex chưa ghi nhận phản ánh nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng E10”, ông Dũng cho hay.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Dũng cũng đưa ra loạt đề xuất, kiến nghị liên quan đến xăng E10. Cụ thể, về thuế bảo vệ môi trường, ông đề nghị cần quy định mức thuế trên 1 lít xăng sinh học bán ra.

Với thuế tiêu thụ đặc biệt, hiện mức thuế đối với xăng khoáng là 10%, xăng sinh học là 7%. Xăng khoáng là nguyên liệu để pha chế xăng E10, do vậy cần điều chỉnh đưa mức thuế suất đối với xăng nền để pha chế xăng sinh học về mức 7%.

Đại diện Petrolimex đề nghị các bộ xây dựng phương án tính toán và ban hành định mức chi phí kinh doanh đối với mặt hàng xăng E10, đảm bảo phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và khuyến khích các thương nhân kinh doanh xăng dầu tham gia sản xuất, kinh doanh xăng E10.

Ngoài ra, cần rà soát, sửa đổi Quy chuẩn Việt Nam về xăng E10 để phù hợp với nguồn trong nước và khu vực; xây dựng phương pháp, chuẩn mực đánh giá sự phù hợp của kết quả thử nghiệm (độ không đảm bảo đo) theo tiêu chuẩn ASTM D3244, ông Dũng kiến nghị thêm.

Trong khi đó, ông Gabriel Ho - Trung tâm nhiên liệu xanh toàn cầu, lại cho rằng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng logistics và phân phối khi Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuyển đổi từ E5 sang E10.

Theo ông Gabriel Ho, Việt Nam sở hữu 217 kho chứa dầu với tổng dung tích 6,38 triệu m3, đủ cho 36 ngày dự trữ thương mại. Khi tỷ lệ ethanol trong xăng tăng lên E10, chuỗi cung ứng nhiên liệu ở Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn, do lượng ethanol cần nhập khẩu và pha trộn tăng gấp đôi.

Ông lưu ý, năng lực bơm nạp phải được nâng cấp để tránh tắc nghẽn, các kho cảng cần bổ sung bể chứa và thiết bị giám sát thời gian thực nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu. Cùng với đó, công tác phòng cháy chữa cháy cũng phải thích ứng với đặc thù ethanol cháy không khói, ngọn lửa gần như vô hình, đòi hỏi hệ thống đầu báo UV/IR và bọt AR-AFFF chuyên dụng...

Bên cạnh đó, Việt Nam cần giải “bài toán” sản xuất ethanol trong nước để tránh nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Với diện tích 500.000-550.000 ha, sản lượng sắn trên 10 triệu tấn/năm, ông đánh giá Việt Nam có lợi thế nguyên liệu sắn lớn để sản xuất ethanol. Thế nhưng, nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp, thiếu ổn định, hạ tầng chuỗi cung ứng chưa đồng bộ và cơ chế hỗ trợ chưa đủ mạnh.

“Muốn triển khai E10 thành công, cần khôi phục lại các nhà máy ethanol bằng cách tái cấu trúc sở hữu, nâng cấp công nghệ và gắn kết với mạng lưới phân phối nhiên liệu để bảo đảm đầu ra. Đồng thời, Việt Nam phải thúc đẩy mô hình canh tác theo hợp đồng, áp dụng chương trình bình ổn giá, nghiên cứu giống sắn kháng bệnh để ổn định nguồn cung”, ông Gabriel Ho nói.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa nguyên liệu với mật mía, phụ phẩm nông nghiệp và nhiên liệu sinh học thế hệ mới sẽ giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào sắn.