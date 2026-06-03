Mới đây, hành động nhặt được 37,5 triệu đồng giữa đêm khuya rồi chủ động mang đến cơ quan công an để tìm người đánh rơi của chị Dương Thị Ánh Hồng (SN 1987, trú tổ 9, phường Thống Nhất, công nhân Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Chị Dương Thị Ánh Hồng bàn giao số tiền nhặt được cho trực ban Công an phường Pleiku. Ảnh: ĐVCC

Trước nghĩa cử đẹp này, lãnh đạo Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai (trụ sở tại phường Diên Hồng) đã trao giấy khen và thưởng 3 triệu đồng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tính trung thực của người lao động.

Trước đó, trong ca làm việc đêm tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Phan Đình Giót (phường Pleiku), chị Hồng phát hiện một xấp tiền nằm trên vỉa hè. Kiểm tra sơ bộ, chị xác định số tiền gồm các tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 37,5 triệu đồng.

“Lúc đó trời đã khuya, số tiền lại rất lớn. Nếu mang về nhà thì đường xa, vừa nguy hiểm vừa không yên tâm nên tôi gọi chị gái (cũng là đồng nghiệp đang làm ở tuyến đường khác) đến để cùng đưa số tiền lên công an bàn giao”, chị Hồng kể.

Nữ công nhân môi trường cho biết, khi nhặt được số tiền trên, điều đầu tiên chị nghĩ đến là tâm trạng lo lắng của người đánh mất. Chị chia sẻ: “Hơn ai hết, tôi hiểu để kiếm được đồng tiền, người lao động phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và công sức”.

Đối với hoàn cảnh gia đình chị Hồng, số tiền 37,5 triệu đồng là rất lớn, có thể giải quyết được nhiều việc. Chồng chị làm nghề giao hàng, thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng đang nuôi 3 con trong độ tuổi ăn học. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng chị không tham của rơi.

“Dù công việc của tôi thu nhập không cao, nhưng tôi không có lòng tham với tài sản của người khác nên chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ lại. Người đánh rơi có thể đang cần số tiền đó để giải quyết công việc...”, chị chia sẻ.

Lãnh đạo Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai trao giấy khen và phần thưởng 3 triệu đồng cho nữ lao công. Ảnh: ĐVCC

Theo chị Hồng, nhiều người thắc mắc vì sao hoàn cảnh còn khó khăn nhưng chị không giữ lại số tiền để sử dụng. Chị chia sẻ: “Tiền không phải do mình làm ra thì không có gì phải tiếc. Nếu giữ lại, lương tâm tôi sẽ không thanh thản”.

Đây cũng không phải lần đầu chị trả lại tài sản cho người đánh rơi. Trước đó, trong quá trình quét dọn trên các tuyến đường, chị từng hai lần nhặt được điện thoại, ví tiền và máy tính xách tay. Do các tài sản này có thông tin liên hệ nên chị đã chủ động tìm và trao trả trực tiếp cho chủ sở hữu.

Riêng với số tiền 37,5 triệu đồng lần này, chị cho rằng, đây là số tiền lớn nên giao cho cơ quan công an là phù hợp nhất. Theo chị, nếu tự đăng thông tin lên mạng xã hội hoặc tìm người nhận, sẽ rất khó xác định đúng chủ sở hữu.

Sau quá trình xác minh, công an phường Pleiku đã xác định anh N.H.H. là người đánh rơi số tiền trên và tiến hành trao trả theo quy định.

Công an phường Pleiku trao tặng giấy khen cho chị Dương Thị Ánh Hồng. Ảnh: ĐVCC

Hành động của chị Hồng không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng mà còn thể hiện phẩm chất đáng quý của người lao động chân chính.