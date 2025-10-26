Theo trang tin Khaosod của Thái Lan, vụ việc được người chủ tiệm kim hoàn có tên Namo Banchangtong chia sẻ lại trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 23/10.

Hai vợ chồng đem những món đồ nhặt được từ bãi rác đi kiểm tra. Ảnh: Khaosod

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của cửa tiệm cho thấy, hai vợ chồng mang một số vật phẩm - mà họ nói là nhặt được ở bãi rác - tới kiểm tra xem liệu đó có phải vàng thật hay không. Các món đồ chủ yếu là vòng cổ và vòng tay.

Được biết, người phụ nữ làm nghề lái xe chở rác tại địa phương. Trong quá trình thu gom, bà thường tách riêng chai nhựa hoặc vật dụng có thể bán phế liệu, nên đôi khi bắt gặp cả những món trang sức như vậy.

Chủ tiệm cho biết công việc chính của anh là kiểm định chất lượng đồ kim hoàn. Anh Namo đã sử dụng thiết bị để kiểm tra từng món mà hai vợ chồng mang đến. Kết quả cho thấy trong số đó có đồ được làm bằng vàng và bạc, song cũng có món không phải kim loại quý.

Sau đó, chủ tiệm vàng tiến hành phân loại số vàng bạc và đem đi nấu chảy. Kết quả định giá cho thấy, giá bán của số bạc và vàng là 73.903 baht (hơn 59 triệu đồng).

Cầm số tiền lớn trên tay, hai vợ chồng rất vui mừng vì không nghĩ những gì nhặt được từ bãi rác lại có giá trị đến thế.