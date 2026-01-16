Á hậu Thanh Trúc cùng Cộng đồng KOL/KOC Thanh Hóa vừa đồng hành với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Hiền Kiệt tổ chức chương trình thiện nguyện tại địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Ngay từ sáng sớm tại bản Ho, á hậu Thanh Trúc đã có mặt cùng đoàn thiện nguyện để chuẩn bị quà tặng, sắp xếp từng bộ đồ dùng học tập, áo ấm, sữa cho các em nhỏ. Cô cũng trực tiếp tham gia lắp đặt giường lưới, trải chăn ấm cho học sinh mầm non, cẩn thận kiểm tra từng góc lớp học vừa được sửa chữa.

Hình ảnh á hậu Thanh Trúc trò chuyện với các em nhỏ, ân cần hỏi han từng hoàn cảnh gia đình, hay kiên nhẫn nắm tay các bé mầm non để các em bớt bỡ ngỡ để lại nhiều xúc động với người dân địa phương.

Đặc biệt, trong hoạt động “Nấu ăn cho em”, Thanh Trúc để lại nhiều xúc động khi trực tiếp vào bếp cùng các thành viên trong đoàn, chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ vùng biên. Thực đơn hôm ấy được chuẩn bị chu đáo, đủ chất và ấm áp, gồm tôm hấp, thịt trâu xào, canh xương nấu rau củ, xúc xích rán, kèm bún và cơm - những món ăn quen thuộc ở miền xuôi nhưng lại là điều khá mới mẻ với nhiều em nhỏ nơi đây.

Với á hậu Thanh Trúc, bữa ăn không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện mà còn là cách để các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia bằng những điều gần gũi nhất. “Chỉ mong các em được ăn no, ăn ngon và cảm nhận rằng luôn có nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các con”, Thanh Trúc chia sẻ trong lúc cùng các em dùng bữa.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chương trình là khánh thành Trạm Yêu thương - điểm tiếp nhận và trao gửi những phần quà nghĩa tình cho người dân và trẻ em xã Hiền Kiệt. Theo Thanh Trúc, chương trình này được triển khai với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng biên.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 học sinh mầm non và tiểu học đã được trao tặng quà học tập, áo ấm, sữa; 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được các phần quà thiết thực; Trường Mầm non bản Ho được hỗ trợ 32 giường lưới, 48 chăn ấm và sửa chữa 2 phòng học. Bên cạnh đó, 6 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt để thắp sáng các tuyến đường trong bản, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư.

Chia sẻ sau chuyến đi, Thanh Trúc bộc bạch: “Khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập của bà con và các em nhỏ nơi biên giới, tôi càng thấm thía yêu thương không thể chỉ dừng lại ở lời nói. Những ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em khiến tôi thấy cần làm nhiều hơn, đi xa hơn trong hành trình vì cộng đồng".

Là người con của quê hương Thanh Hóa, Thanh Trúc khẳng định “Trạm yêu thương – Thắp sáng miền biên cương” không phải điểm dừng cuối cùng. Cô nói: “Tôi mong rằng từ mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều Trạm yêu thương khác ở các địa bàn miền núi, biên giới. Mỗi dự án là một bước nối dài hành trình lan tỏa trách nhiệm xã hội, để yêu thương không chỉ đến trong một ngày mà được duy trì bằng những việc làm cụ thể, lâu dài".

