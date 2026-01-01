Sau hơn 30 năm gắn bó, cuộc hôn nhân giữa danh ca Tuấn Ngọc và người vợ kém 14 tuổi - ca sĩ Thái Thảo chính thức khép lại theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California vào tháng 7/2025. Thông tin khiến nhiều khán giả tiếc nuối trước sự tan vỡ của một tổ ấm từng được ngưỡng mộ trong giới nghệ sĩ hải ngoại.

Duyên phận từ những giai điệu chung tại phòng trà Mỹ

Câu chuyện tình yêu của Tuấn Ngọc và Thái Thảo bắt đầu từ năm 1991 tại một phòng trà ở Mỹ, nơi cả hai cùng biểu diễn. Khi ấy, Tuấn Ngọc đã là tượng đài của dòng nhạc trữ tình với những ca khúc bất hủ của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, Riêng một góc trời được xem là dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi ông trở thành biểu tượng của nhạc tình Việt.

Danh ca Tuấn Ngọc tên thật Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt trong một gia đình truyền thống nghệ thuật. Ông là con trai của nhạc sĩ Lữ Liên, lớn lên cùng các anh chị em như Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh - những giọng ca nổi tiếng. Tuấn Ngọc đi hát từ sớm, từng tham gia các ban nhạc đình đám như The Strawberry Four, The Top Five trước khi định cư tại Mỹ và khẳng định vị thế là một trong những giọng ca nam hàng đầu.

Tuấn Ngọc, Thái Thảo và Bằng Kiều.

Còn ca sĩ Thái Thảo, sinh năm 1961, là con gái của cố nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, cháu ruột danh ca Thái Thanh. Khoảng cách 14 tuổi tuổi ban đầu dường như là rào cản, nhưng tình cảm dần nảy nở từ những giai điệu chung và niềm đam mê âm nhạc. Năm 1994, họ tổ chức lễ cưới và chính thức đăng ký kết hôn năm 2003, mở ra hành trình ba thập kỷ bên nhau.

Sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ đứng sau ánh hào quang

Điều đáng chú ý nhất trong cuộc hôn nhân này chính là sự lùi lại của Thái Thảo. Sau khi kết hôn, chị dần lui về hậu trường, dừng biểu diễn từ năm 2004 để toàn tâm chăm sóc gia đình và nuôi dạy ba con gái.

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về vợ, Tuấn Ngọc luôn dành những lời trân trọng và biết ơn sâu sắc. "Tôi may mắn có được người vợ tuyệt vời, hy sinh rất nhiều cho gia đình", danh ca từng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Thái Thảo - từ việc chăm lo con cái đến giữ gìn tổ ấm bình yên giữa cuộc sống xa xứ.

Tuấn Ngọc và Thái Thảo dự tiệc chung.

Ông cũng từng bộc bạch: "Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy không chỉ là vợ mà còn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Trong cuộc sống, tôi có thể sai nhiều thứ, nhưng chọn cưới Thái Thảo là quyết định đúng đắn nhất đời mình".

Danh ca cũng từng hóm hỉnh chia sẻ bí quyết để chung sống hơn 30 năm mà vẫn mặn nồng chính là biết sợ vợ - không phải sự nhu nhược mà là sự tôn trọng ý kiến của đối phương, đặt hạnh phúc của người phụ nữ mình yêu lên trên cái tôi cá nhân. "Tôi hát về tình yêu cả đời nhưng thực tế Thái Thảo mới là người dạy tôi cách yêu thực sự trong đời thường", Tuấn Ngọc từng thổ lộ.

Thái Thảo không chỉ chăm lo gia đình còn là người thẩm định khắt khe nhất đối với mỗi ca khúc Tuấn Ngọc thể hiện. Những khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện hay liveshow luôn toát lên sự gắn kết. Người ta vẫn thấy Thái Thảo lặng lẽ đứng sau cánh gà, chuẩn bị cho chồng từng ly nước ấm, chỉnh lại nếp áo trước khi nam danh ca bước ra sân khấu.

Cuộc sống kín đáo và phán quyết ly hôn ở tuổi U80

Trong nhiều năm, vợ chồng Tuấn Ngọc chọn cách sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Lần gần nhất khán giả thấy cả 2 sánh đôi là tại tiệc sinh nhật của danh ca ở Mỹ năm 2020. Trước đó, Thái Thảo thỉnh thoảng về Việt Nam cùng chồng, lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả hoặc xuất hiện trong vài đêm nhạc phòng trà.

Theo hồ sơ tòa án, Thái Thảo là người đệ đơn xin ly hôn. Hai bên thuận tình chấm dứt hôn nhân với lý do những khác biệt không thể hòa giải, sau hơn 2 năm sống ly thân kể từ tháng 3/2023. Danh ca Tuấn Ngọc và vợ hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 17/7/2025. Do 3 con gái của họ đều đã trưởng thành, việc quyền nuôi con không đặt ra, các thỏa thuận về tài sản và trợ cấp cũng nhanh chóng được giải quyết.

Dù hành trình hôn nhân đã khép lại, danh ca Tuấn Ngọc vẫn luôn coi gia đình là điều quan trọng nhất. Ba con gái của ông và Thái Thảo đều không theo con đường nghệ thuật dù có năng khiếu và lớn lên trong môi trường âm nhạc. Nam danh ca cho rằng làm nghệ sĩ là phải đủ duyên, không thể ép buộc.

Thái Thảo và Tuấn Ngọc trên sân khấu.

Gần đây, danh ca Tuấn Ngọc vẫn giữ nhịp sống điềm đạm và tích cực. Tháng 10/2025, ông xuất hiện trong đêm nhạc của Hà Anh Tuấn tại Mỹ với phong thái lãng tử, chất giọng trầm ấm quen thuộc. Trong hậu trường chương trình, ông chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất ở tuổi thất thập cổ lai hy là còn đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu.

Từng trải qua 3 năm điều trị ung thư dạ dày, Tuấn Ngọc cho biết sức khỏe hiện tại đã ổn định nhờ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và lối sống khoa học. Ông duy trì việc tập thể dục đều đặn, ăn uống thanh đạm, thiền, bơi lội và đặc biệt yêu thích bộ môn pickleball - môn thể thao giúp ông giữ tinh thần vui vẻ và cơ thể linh hoạt.

Những năm gần đây, danh ca thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ. Với ông, âm nhạc là con đường không cho phép đứng yên. "Tôi vẫn học hát, luyện thanh mỗi ngày. Càng học, tôi càng thấy còn nhiều điều mới để khám phá", Tuấn Ngọc chia sẻ.

Hơn 30 năm chung sống, cặp đôi đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nghệ sĩ hải ngoại. Dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, 3 thập kỷ bên nhau vẫn để lại nhiều ký ức đẹp về một tổ ấm từng là niềm ngưỡng mộ của nhiều người. Những lời ngọt ngào mà danh ca Tuấn Ngọc từng dành cho vợ vẫn là minh chứng cho một tình yêu từng rất đẹp.

Tuấn Ngọc hát với Quốc Thiên, Anh Tú, Lân Nhã:

Minh Dũng

Ảnh, video: Tư liệu