Hôm nay (ngày 8/8), mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển taxi công nghệ biển số 65F-003… chặn đầu xe máy của hai cô gái. Sau vài phút lời qua tiếng lại, người này bất ngờ rút chìa khóa chiếc xe máy biển số 92C1-139…. rồi lên ô tô bỏ đi theo hướng đường Võ Văn Tần.

Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc trước thái độ và cách hành xử của tài xế taxi công nghệ.

Tài xế taxi đã chặn đường, giật chìa khoá xe của 2 cô gái trẻ rồi bỏ đi. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh, sự việc xảy ra trưa 8/8 tại khu vực Hồ Con Rùa, phường Xuân Hoà, TPHCM. Chị C. (25 tuổi), xác nhận mình là người điều khiển xe máy trong clip.

Theo lời chị C., vào khoảng 11h30 cùng ngày, khi đang chở bạn lưu thông qua khu vực Hồ Con Rùa, một chiếc taxi công nghệ đã va quẹt vào chân người bạn ngồi sau.

Sau va chạm, tài xế xuống xe, dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực, sau đó giật chìa khóa xe máy của chị rồi bỏ đi.

Do bị giật mất chìa khóa, chị C. và người bạn không thể tiếp tục di chuyển. Sau đó, chị C. phải gọi thợ đến làm lại chìa khóa và đến Công an phường Xuân Hòa để trình báo vụ việc.

Công an phường Xuân Hòa đang phối hợp với Phòng CSGT – Công an TPHCM để xác minh và mời các bên liên quan lên làm việc.