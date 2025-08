XEM CLIP:

Liên quan đến vụ ô tô khách bị một người đàn ông bất ngờ rút chìa khóa rồi bỏ đi xảy ra tại vành đai 3 trên cao (đoạn ngang ngõ 124 Nguyễn Xiển), chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của công ty quản lý phương tiện và tài xế.

"Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đơn vị sẽ mời các bên liên quan đến để xác minh, làm rõ", chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết.

Cũng theo vị này, trước khi đơn vị quản lý ô tô khách đến trụ sở công an phường để nộp đơn trình báo, đơn vị đã chủ động cử cán bộ, chiến sĩ đi xác minh vụ việc sau khi có phản ánh trên mạng xã hội.

Người đàn ông điều khiển ô tô con rút chìa khóa ô tô khách. Ảnh: NVCC

Trước đó, ông Tô Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP Thương mại Vận tải và Thiết bị mỏ Khánh Linh cho biết, khoảng 7h ngày 4/8, anh Nguyễn Minh Tuấn (nhân viên của Công ty Khánh Linh) điều khiển ô tô khách mang BKS 29H - 984.XX, lưu thông tại vành đai 3 trên cao, hướng về Linh Đàm. Khi đến khu vực ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), ô tô con mang biển số 30M- 258.XX, đang lưu thông trong làn dừng khẩn cấp có tín hiệu xin nhập làn nhưng vướng xe khác nên tài xế Nguyễn Minh Tuấn không thể nhường đường.

"Sau khi họ nhập được làn, có 1 người đàn ông mặc áo xanh chạy lên gõ cửa xe khách của công ty tôi. Tài xế vừa mở cửa, người này lao lên to tiếng, giật mạnh làm đứt cúc áo của tài xế rồi rút chìa khóa xe bỏ đi", ông Tùng kể lại.

Hàng chục hành khách phải đứng "phơi nắng" trên cao tốc. Ảnh: NVCC

Cũng theo ông Tùng, sau khi người đàn ông áo xanh chạy xuống ô tô con, hành khách trên xe chạy theo để xin trả lại chìa khóa nhưng người này lập tức lái xe rời đi. Lúc này, trên ô tô khách có hơn 40 hành khách.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi gọi số 113 để báo công an. Tuy nhiên, chúng tôi được hướng dẫn tạm thời dùng chìa khóa phụ để di chuyển và sau đó làm đơn trình báo", vị giám đốc doanh nghiệp cho biết.

Ông Tùng cho rằng, hành động của người đàn ông điều khiển ô tô con là không thể chấp nhận được do ô tô khách phải dừng lại giữa cao tốc gây mất an toàn giao thông. Phải 1 tiếng sau, công ty mới mang được chìa khóa phụ đến để ô tô tiếp tục hành trình.