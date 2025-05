Hai nạn nhân Israel trong vụ xả súng. Ảnh: ĐSQ Israel tại Mỹ

Tối 21/5 (giờ Mỹ), hai nhân viên của đại sứ quán Israel gồm một nam và một nữ đã bị bắn chết trước Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Mỹ. Theo cảnh sát trưởng Washington, nghi phạm được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi và tên này đã đi lại bên ngoài bảo tàng trước khi gây án.

Hãng tin BBC dẫn lời Paige Siegel, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể, cô đã nói chuyện với nghi phạm trước khi nhận ra người đàn ông này vừa phạm tội. "Tôi đến gần và hỏi anh ta có ổn không khi anh ta lẩm bẩm gọi cảnh sát liên tục. Anh ta nói rằng mình ổn. Sau đó, tôi hỏi anh ta có bị bắn không thì nhận được câu trả lời là không".

Nhân chứng Siegel cho biết thêm: "Anh ta rất run khi nói chuyện với tôi, tới mức nhìn có vẻ vô hại. Rõ ràng lúc đó tôi không biết đây là kẻ nổ súng. Sau đó, cảnh sát tới và kẻ này bị bắt. Anh ta hét lên: Giải phóng Palestine".

Video: BBC

Siegel nói cô vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra: "Chúng tôi ở đây, một nhóm người Do Thái bị dồn vào căn phòng để anh ta chọn mục tiêu. Kẻ khủng bố ngồi trên một chiếc ghế dài, giữa chúng tôi".

Trong khi đó, Jojo Kalin, thành viên tổ chức sự kiện của Ủy ban Do Thái Mỹ tại Bảo tàng Do Thái ở Washington cho hay, cô nhìn thấy nghi phạm bên trong bảo tàng, trông rất đau khổ sau vụ nổ súng. "Lực lượng an ninh để người này vào trong vì họ cho rằng đó là nhân chứng hoặc một người ngoài cuộc", Kalin nhớ lại. Cô kể đã đưa cho nghi phạm nước vì anh ta có vẻ rất đau buồn và cô không thấy súng. "Vào thời điểm đó, anh ta rút ra chiếc khăn keffieyh màu đỏ của Jordan và hét lên Palestine tự do", nhân chứng mô tả.

Bộ Ngoại giao Israel đã xác nhận danh tính của 2 nạn nhân trong vụ việc là Yaron Lischinsky và Sarah Milgrim. Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, cặp đôi này sắp đính hôn. "Một chàng trai trẻ đã mua một chiếc nhẫn vào tuần này với ý định cầu hôn bạn gái mình vào tuần tới ở Jerusalem. Họ là một cặp đôi đẹp", ông Leiter đau buồn nói.