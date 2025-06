Tối 16/6, ông Phùng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, chưa đầy một tuần qua, bộ phận an ninh hàng không liên tiếp phát hiện hành khách bỏ quên tài sản giá trị gần 600 triệu đồng tại nhà ga T3.

Ông V.Q.T nhận lại tài sản 300 triệu đồng bỏ quên tại ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Tú.

Theo đó, chiều nay (16/6), Đội An ninh trật tự quốc nội và Đội An ninh trật tự bến xe – Bộ phận An ninh hàng không Tân Sơn Nhất tuần tra phát hiện một túi cầm tay màu vàng do hành khách để quên tại cột 15A khu vực sảnh công cộng tầng 1, nhà ga T3.

Qua kiểm tra, bên trong túi có 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên V.Q.T.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai quy trình xác minh, kiểm tra an ninh, đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan, tìm kiếm chủ sở hữu.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng an ninh đã xác định được hành khách để quên khi hạ cánh từ chuyến bay VN1265 từ Vinh xuống ga T3 Tân Sơn Nhất và trao trả nguyên vẹn số tài sản trên.

Lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất bàn giao số tiền 290 triệu động cho hành khách bỏ quên ở Nhà ga T3 hôm 12/6 vừa qua. Ảnh: Thanh Tú.

Trước đó, lúc 13h ngày 12/6, tại khu vực sảnh đón tầng 2 - Nhà ga T3, lực lượng an ninh sân bay cũng phát hiện một vali màu đen không xác nhận được chủ ở cột 22A.

Tổ đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Ban Chỉ huy Đội, thông báo cho các bộ phận có liên quan, thực hiện kiểm tra an ninh, xác minh thông tin để xử lý theo đúng quy trình.

Qua kiểm tra, chiếc vali chứa số tiền mặt lên tới 290 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng xác định chủ nhân của chiếc vali và trao trả đầy đủ, nguyên vẹn cho hành khách.