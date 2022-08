La Tribune đưa tin, sự cố xảy ra trên chuyến bay giữa Geneva (Thụy Sĩ) và Paris (Pháp) hồi tháng 6 vừa qua.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, các tiếp viên đã nghe thấy lời qua tiếng lại trong buồng lái, sau đó một phi công bỏ đi. Viên phi công còn lại vẫn ở trong boong máy bay suốt phần sau của hành trình.

Một nguồn tin chưa xác định kể lại: "Hai phi công đã nắm cổ nhau. Họ dường như đã đánh hoặc tát nhau. Tiếng ồn khiến các thành viên phi hành đoàn chú ý".

Một thông tin khác nói một trong 2 phi công đã "ăn trọn miếng gỗ vào mặt" khi cuộc ẩu đả diễn ra.

Hãng hàng không Pháp thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn bay trong thời gian gần đây. Ảnh: Insider

Sau đó, các điều tra viên của hãng hàng không đã tìm hiểu để làm rõ sự việc. Air France cũng lập tức tăng cường giám sát đối với các sai sót an toàn bay trong vài tháng qua.

Cơ quan điều tra an toàn hàng không dân dụng của Pháp, Bureau d'Enquetes et d'Analyses (BEA), cho biết từng phát hiện Air France trước đó đã nhiều lần bỏ qua và vi phạm các quy trình an toàn, như trong chuyến bay năm 2020, khi cơ trưởng đang điều khiển chiếc máy bay Airbus A330 đã sơ ý tắt động cơ khi phát hiện 1.4 tấn nhiên liệu bị rò rỉ. Ngay sau đó, chuyến bay chở hàng trăm hành khách từ Brazzaville (Congo) đến Paris (Pháp) buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng nguy hiểm ở Chad.

Báo cáo của BEA cho biết "việc phải liên tục tiến hành điều tra cho thấy các sự cố vi phạm đang ngày càng ảnh hưởng tới biên độ an toàn cho phép".

Đáp lại báo cáo, Air France cam kết thực hiện kiểm tra an toàn.

Nhưng vào tháng 4 năm nay, BEA đã lại phải mở một cuộc điều tra khác về nguyên nhân của một sự cố "nghiêm trọng" liên quan đến một máy bay phản lực của Air France.

Đỗ An (Tổng hợp)