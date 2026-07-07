Đối với người tiêu dùng, việc đón nhận thương hiệu ô tô mới xuất hiện trên thị trường luôn đi kèm với câu hỏi về độ bền bỉ: "Liệu sau 3 năm hay vài vạn cây số lăn bánh, chiếc xe còn giữ được phong độ ban đầu?". Thấu hiểu tâm lý này, nhà phân phối Tasco Auto kết hợp cùng thương hiệu Geely đã đưa ra lời giải mang tên: "Hành trình an tâm".

Để có được cái nhìn khách quan, ba nhân vật trải nghiệm gồm chuyên gia Kenz Nguyễn từ GearUpVN cùng hai khách mời là anh Bùi Xuân Vương và anh Phạm Xuân Đỉnh, đã trực tiếp "cầm cương" Geely Monjaro.

Điểm độc đáo của trải nghiệm là sự xuất hiện đồng thời của 2 chiếc Geely Monjaro: 1 chiếc mới tinh và 1 chiếc đã "chinh chiến" qua cột mốc 75.000 km trong chương trình "Hành trình an tâm". Định kiến thông thường của số đông cho rằng xe chạy quá nhiều trong một thời gian ngắn sẽ dễ bị rệu rã, xuống cấp. Tuy nhiên, kết quả thực tế từ buổi thử nghiệm đã mang lại một bất ngờ.

Vận hành mượt mà và dư lực trên mọi cung đường

Sau khi hoán đổi tay lái giữa hai thế hệ xe cũ và mới, ba khách mời đều đồng tình rằng sự phân biệt về mặt cơ khí giữa 2 chiếc xe là gần như không có. "Dàn chân" (khung gầm, phuộc nhún…) của chiếc Monjaro đã chạy 75.000 km vẫn duy trì được sự cứng cáp đáng kinh ngạc. Hệ thống cơ khí bền bỉ này là minh chứng rõ nhất cho thấy cốt lõi chất lượng của chiếc xe được bảo trợ vững chắc bởi nền tảng công nghệ toàn cầu.

Bước vào khoang cabin của Geely Monjaro, cả ba người đều ấn tượng bởi chiếc xe đã qua 75.000 km nhưng bề mặt da ghế, vô lăng, bệ tì tay vẫn giữ được độ căng mịn, không bị sờn rách hay trùng nhão. Điều này cho thấy chất lượng vật liệu được hãng đầu tư ở mức cao, chịu được sự hao mòn của thời gian.

Hệ thống ADAS thông minh, trợ lý "City Support" đắc lực

Geely Monjaro sở hữu khối động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp đến từ thương hiệu danh tiếng AISIN. Trải nghiệm thực tế trên các cung đường hỗn hợp và đường đồi núi đã đem lại sự hài lòng cho người lái.

Ở chế độ di chuyển thông thường (Comfort hoặc Eco), động cơ hoạt động mượt mà, máy êm ái và hoàn toàn không có tiếng động lọt vào cabin. Quá trình chuyển số của hộp số AISIN được nhân vật trải nghiệm đánh giá là thông minh, không hề có hiện tượng giật cục khi đi phố.

Đặc biệt, hệ thống Autohold (giữ phanh tự động) của xe được đánh giá cao vì độ nhạy bén. Khi người lái mớm nhẹ ga để di chuyển tiếp, xe nhả phanh rất êm ái.

Khi chuyển sang chế độ Sport (Thể thao), vô lăng của Monjaro trở nên đầm chắc. Đặc biệt, trong những pha bứt tốc từ dải vận tốc 70 - 80 km/h lên 100 km/h, Monjaro phản hồi dứt khoát, lực máy dư dả giúp những cú vượt xe trở nên an toàn và đầy tự tin. Các tính năng như nhớ ghế tự động (lùi ghế khi tắt máy và tiến ghế về vị trí cũ khi lên xe) cùng lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng đã mang lại lợi ích thiết thực cho người sở hữu.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS trên Geely Monjaro là một điểm sáng công nghệ. Trong điều kiện giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường tại Việt Nam, hệ thống này phát huy tối đa giá trị, kích hoạt chế độ báo xe phía trước, phân biệt cụ thể và chính xác từng loại phương tiện đang lưu thông xung quanh như xe tải, xe van, sedan, xe máy và nhận diện các biển quảng cáo bên đường.

Kết thúc hành trình trải nghiệm, Kenz Nguyễn khẳng định Monjaro là mẫu xe Trung Quốc cho mình cảm giác ưng ý nhất từng cầm lái.

Giá trị của "Hành trình an tâm" nằm ở hệ sinh thái dịch vụ hậu thuẫn phía sau. Được phân phối bởi Tasco Auto - đơn vị sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom và 80 xưởng dịch vụ khắp toàn quốc, Geely đảm bảo khả năng bảo dưỡng, sửa chữa và cung ứng phụ tùng nhanh chóng.

Để cam kết đồng hành dài hạn, Tasco Auto triển khai chương trình "26 đặc quyền an tâm" dành riêng cho chủ xe Geely. Chương trình chăm sóc toàn diện từ khâu mua xe đến hậu mãi chuyên sâu, nổi bật với chính sách bảo hành dài hạn, cứu hộ khẩn cấp 24/7 toàn quốc và tối ưu chi phí vận hành. Sự kết hợp giữa chiến dịch thực tế và hạ tầng mạnh mẽ của Tasco Auto là minh chứng rõ nhất cho tư duy tiếp cận thị trường bài bản, nghiêm túc và khác biệt của hãng.

(Nguồn: Tasco Auto)