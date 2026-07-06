Trong thế giới xe sang cũ, tuổi đời trên 15 năm thường đồng nghĩa với mức khấu hao rất lớn. Những mẫu SUV hạng sang đình đám một thời như Mercedes-Benz GL-Class, BMW X5 hay Audi Q7 đời 2008-2010 hiện chỉ còn khoảng 15-25% giá trị so với lúc mới. Nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi xe mà còn bởi chi phí sửa chữa cao, công nghệ nhanh lỗi thời và tâm lý e ngại của người mua.

Tuy nhiên, Lexus LX570 lại là một trường hợp khác. Mẫu SUV cỡ lớn của Lexus được đánh giá là một trong những chiếc xe giữ giá tốt nhất phân khúc. Đặc biệt, trong cộng đồng chơi LX570 tại Việt Nam, những chiếc xe càng nguyên bản càng được đánh giá cao. Chủ xe thường chỉ bảo dưỡng định kỳ, hạn chế tối đa việc độ đẽo hay thay đổi ngoại thất, bởi giá trị của một chiếc LX nằm ở chính tình trạng nguyên bản sau hàng chục năm sử dụng.

Xe sang cũ Lexus LX570 2009 sau 17 năm vẫn có giá 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, một chiếc Lexus LX570 sản xuất năm 2009 được chào bán với giá 1,5 tỷ đồng gây chú cộng đồng mê xe. Theo chia sẻ của người bán, sau 17 năm sử dụng, chiếc SUV này vẫn giữ gần như toàn bộ hiện trạng từ nhà sản xuất, chỉ bảo dưỡng theo đúng lịch trình, không nâng cấp hay thay đổi các chi tiết ngoại thất và nội thất.

Qua một số hình ảnh, ngoại thất xe vẫn mang dáng vẻ bề thế đặc trưng của thế hệ J200. Lớp sơn bạc còn giữ được độ bóng khá tốt. Bộ mâm hợp kim đa chấu vẫn là loại nguyên bản theo xe, đi cùng bệ bước chân, giá nóc, cụm đèn hậu và các chi tiết mạ chrome còn khá sáng. Phần đuôi xe cũng chưa bị "lên đời" hay thay đổi thiết kế như khá nhiều chiếc LX570 đang lưu thông trên thị trường.

Khoang nội thất sử dụng tông màu kem đặc trưng của Lexus vẫn tạo cảm giác sang trọng dù đã gần hai thập kỷ tuổi. Ghế da còn căng, ít nhăn, phần đệm ghế lái chưa bị xẹp nhiều. Vô-lăng da kết hợp ốp gỗ, bảng điều khiển trung tâm, các mảng ốp gỗ và tapi cửa đều giữ được tình trạng khá đẹp, không cho thấy dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Trần xe sạch sẽ, các nút bấm và công tắc còn nguyên bản, phản ánh việc chiếc xe được sử dụng và gìn giữ khá cẩn thận.

Lexus LX570 2009 sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.7L mã 3UR-FE, cho công suất khoảng 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Ngay từ khi ra mắt, LX570 đã sở hữu danh sách trang bị thuộc hàng cao cấp với hệ thống treo thủy lực thích ứng AHC kết hợp giảm xóc biến thiên AVS, khóa vi sai trung tâm, hỗ trợ đổ đèo, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, ghế da chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Dù không sở hữu màn hình cỡ lớn hay các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như xe đời mới, những tiện nghi trên vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Điểm mạnh lớn nhất của LX570 chính là độ bền cơ khí. Khung gầm chia sẻ với Toyota Land Cruiser giúp chiếc xe nổi tiếng về khả năng chịu tải và vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau. Động cơ V8 hút khí tự nhiên ít hỏng vặt hơn các loại động cơ tăng áp hiện đại, trong khi hộp số và hệ dẫn động cũng được đánh giá rất ổn định. Bên cạnh đó, khả năng giữ giá của LX570 luôn thuộc nhóm tốt trong phân khúc xe sang cũ. Những chiếc còn nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ thường được giao dịch nhanh và có giá cao hơn đáng kể so với các xe đã qua nhiều đời chủ hoặc can thiệp nâng cấp.

Bên trong nội thất xe.

Tuy nhiên, chiếc SUV này cũng không phải lựa chọn dành cho những người muốn tiết kiệm chi phí sử dụng. Động cơ V8 5.7L có mức tiêu hao nhiên liệu khá lớn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị. Hệ thống treo thủy lực AHC mang lại sự êm ái nổi tiếng nhưng nếu đến thời điểm phải đại tu hoặc thay thế sẽ tiêu tốn khoản chi phí không nhỏ. Kích thước đồ sộ của xe cũng khiến việc xoay trở trong phố hoặc bãi đỗ chật hẹp kém linh hoạt hơn các mẫu SUV hiện đại.

Khi được đưa về Việt Nam giai đoạn 2008-2009, Lexus LX570 có giá lăn bánh vào khoảng 3,8-4,2 tỷ đồng, thuộc nhóm SUV đắt nhất thị trường thời điểm đó.

Theo khảo sát, so với các đối thủ cùng thời, Lexus LX570 cho thấy khả năng giữ giá gần như không có đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Nếu như những chiếc Mercedes-Benz GL500/GL550 đời 2008-2010 hiện chỉ còn khoảng 450-800 triệu đồng, BMW X5 xDrive48i cùng đời phổ biến ở mức 400-650 triệu đồng hay Audi Q7 4.2 FSI dao động từ 400-700 triệu đồng.

Trong khi đó, sau gần 17 năm, những chiếc xe còn đẹp, LX570 2009 còn nguyên bản vẫn được rao bán phổ biến trong khoảng 1,2-1,6 tỷ đồng, tùy tình trạng và lịch sử sử dụng. Như vậy, mẫu xe này vẫn giữ được khoảng 35-40% giá trị ban đầu, mức khấu hao thấp hơn đáng kể so với các đối thủ kể trên. Ngay cả Range Rover Vogue hay Porsche Cayenne cùng giai đoạn, vốn có giá bán mới cao hơn LX570, cũng chỉ có những xe đẹp mới đạt mốc trên 1 tỷ đồng, trong khi phần lớn xe giao dịch ở mức thấp hơn.

Nếu chỉ nhìn vào tuổi đời, mức giá 1,5 tỷ đồng cho một chiếc xe 17 năm tuổi có thể khiến nhiều người cho rằng đắt. Tuy nhiên, với giới chơi xe, Lexus LX570 lại được định giá bằng những yếu tố khác như độ nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng,... Chính vì vậy, nhiều chủ xe gần như không có nhu cầu "làm đẹp" hay nâng cấp chiếc LX570 của mình. Với họ, một chiếc xe giữ nguyên hiện trạng từ khi xuất xưởng, chỉ bảo dưỡng đúng cách, mới là giá trị lớn nhất.

Nguồn ảnh: Lâm Bá Quân

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