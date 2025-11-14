Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh di sản 150 năm của thương hiệu bia Việt, chuỗi hoạt động năm nay còn để lại dấu ấn đặc biệt khi ban tổ chức quyết định cắt giảm một số hạng mục để dành 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ, qua đó tăng sức lan tỏa của hành trình nhân văn này.

Hành trình kết nối và lan tỏa giá trị di sản

Trải dài qua hơn 9 địa điểm và hàng nghìn cây số từ Nam ra Bắc, “Hành trình di sản” của Sabeco không chỉ là chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” mà còn là câu chuyện văn hóa, lịch sử đầy cảm hứng về di sản thương hiệu gắn bó cùng người Việt suốt một thế kỷ rưỡi.

Khởi động từ tháng 9, “Hành trình di sản” đã đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định (nay là Gia Lai) và Nghệ An.

“Hành trình di sản” đưa người dân Đắk Lắk khám phá những ngóc ngách của thành phố Buôn Ma Thuột qua trải nghiệm mới mẻ

Tại mỗi điểm dừng chân, người dân địa phương được khám phá câu chuyện 150 năm phát triển của Sabeco thông qua không gian trưng bày, tour xe buýt hai tầng đặc trưng và những hoạt động cộng đồng mang tính tương tác cao.

Tại Vĩnh Long, dù trời mưa to nhưng chuỗi hoạt động của chiến dịch "150 năm di sản vươn cao" đã thu hút gần 1500 người dân tham gia tìm hiểu về lịch sử 150 năm và thành tựu của Sabeco.

“Hành trình di sản” và “Đêm di sản” do Sabeco tổ chức thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân Vĩnh Long

Không chỉ tái hiện hành trình thương hiệu, mô hình xe buýt hai tầng màu đỏ nổi bật còn trở thành biểu tượng kết nối, mang câu chuyện thương hiệu lan tỏa đến mọi nẻo đường.

Những trải nghiệm như máy tái chế lon chai tại Cần Thơ, Đắk Lắk thêm một lần nữa nhấn mạnh cam kết phát triển bền vững và nâng cao ý thức phân loại rác của Sabeco.

Tại nhiều địa phương như TP.HCM, Đắk Lắk hay Vĩnh Long, chương trình còn kết hợp cùng “Đêm di sản” - sự kiện văn hóa, giải trí mang đến không gian âm nhạc, ẩm thực và trưng bày đầy cảm xúc, thu hút đông đảo người dân.

Tinh thần sẻ chia hướng về đồng bào vùng lũ

Trong thời gian thực hiện “Hành trình di sản”, bão lũ xảy ra tại Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình đó, Sabeco quyết định cắt giảm một số hạng mục sự kiện để dành 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, “Bức tường gắn kết” được dựng tại Khánh Hòa, Gia Lai và Nghệ An, nơi hàng nghìn người dân để lại những lời chúc, lời động viên gửi tới các khu vực chịu ảnh hưởng.

Những dòng chữ nhỏ bé đã tạo nên bức tranh tinh thần đoàn kết lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tính đến nay, chuỗi hoạt động đã thu hút gần 10.000 người dân tham gia, để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc.

Sau hơn hai tháng đi dọc chiều dài đất nước, “Hành trình di sản” sẽ khép lại tại Thủ đô Hà Nội.

Trong hai ngày 15 & 16/11, chiếc xe buýt hai tầng đỏ biểu tượng của hành trình sẽ xuất hiện tại hai địa điểm trung tâm Thủ đô: Công viên vườn hoa Nhà hát Lớn Hà Nội (buổi sáng) và Cung Thanh niên - Phố đi bộ Trần Nhân Tông (buổi chiều).

Tại đây, người dân và du khách có thể tham quan không gian di sản qua mô hình xe buýt hai tầng. Mọi người có thể chiêm ngưỡng “Bức tường gắn kết” trưng bày hàng nghìn lời nhắn từ 8 tỉnh thành đã đi qua.

Một hoạt động khá thú vị khác là tham gia City tour xe buýt miễn phí khám phá các địa danh như Nhà hát Lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…

Đồng thời, chương trình tiếp tục chuyển tải những lời chúc, lời động viên đến đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ở chặng cuối hành trình, toàn bộ tinh thần xuyên suốt của chương trình: Tự hào di sản - khơi mở kết nối - lan tỏa sẻ chia sẽ được đúc kết một cách trọn vẹn và giàu cảm xúc nhất.

“Hành trình di sản” của Sabeco năm nay không dừng lại ở mục tiêu quảng bá thương hiệu hay tôn vinh chặng đường 150 năm. Điều tạo nên sức nặng khác biệt của chương trình là chiều sâu nhân văn.

“Mỗi hoạt động, mỗi địa điểm đều được gắn kết với cộng đồng và hướng về những giá trị tốt đẹp”, đại diện truyền thông Sabeco chia sẻ.

Bích Trâm