Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương sáng nay về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Cùng đi có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, lãnh đạo thành phố Huế, lãnh đạo Quân khu 4...

Tại thành phố Huế còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5m, có nơi sâu hơn.

Theo thống kê sơ bộ, đến 17h hôm qua, còn hơn 5.975 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3m-0,7m, một số xã, phường ngập nặng là Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu...

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ.

Tại xã Quảng Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập những ngày qua.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung với tinh thần "lá lành đùm lá rách", kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Để chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn với người dân, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân thành phố Huế.

Hình ảnh Tổng Bí thư cùng đoàn công tác thăm người dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại thành phố Huế:

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN