Với những phụ nữ lớn tuổi hoặc có dự trữ buồng trứng suy giảm, bác sĩ làm thụ tinh trong ống nghiệm có thể dùng camera ghi lại và AI hỗ trợ để có lựa chọn phôi tốt nhất.

Chị N.P.L (38 tuổi, Dĩ An, TPHCM) kết hôn cách đây 2 năm và mong muốn có con. Khi đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, chị được bác sĩ chẩn đoán suy buồng trứng và tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trong chu kỳ IVF, chị L. chỉ thu được 2 trứng. Với số lượng trứng hạn chế, việc theo dõi quá trình phát triển và đánh giá chất lượng phôi trở thành một khâu quan trọng trong điều trị. Các bác sĩ đã lựa chọn phôi phù hợp để chuyển cho người bệnh.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM), tuổi của người phụ nữ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng thành công khi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Khi tuổi tăng, dự trữ buồng trứng và chất lượng noãn có xu hướng suy giảm, khiến số lượng trứng thu được và cơ hội tạo phôi giảm.

Với phụ nữ nhiều tuổi hay có dự trữ buồng trứng giảm hoặc từng chuyển phôi thất bại, bác sĩ cần xem xét tổng thể tình trạng sinh sản và quá trình điều trị. Trong đó, đánh giá chất lượng phôi là một khâu quan trọng.

Bác sĩ ghi hình quá trình trong ống nghiệm. Ảnh: BSCC.

Camera ghi lại quá trình tạo phôi

Trong phương pháp nuôi cấy truyền thống, chuyên viên phôi học quan sát phôi dưới kính hiển vi tại một số thời điểm, chẳng hạn sau thụ tinh 16-18 giờ, ngày 2, ngày 3 hoặc ngày 5. Việc đánh giá chủ yếu dựa trên hình thái tại thời điểm quan sát, gồm số lượng, kích thước tế bào, độ đồng đều và tỷ lệ mảnh vỡ tế bào. Cách này không ghi nhận được toàn bộ diễn biến phát triển của phôi giữa các lần kiểm tra.

Trong khi đó, công nghệ time-lapse sử dụng camera đặt trong tủ nuôi cấy để tự động ghi hình phôi theo khoảng thời gian cài đặt. Các hình ảnh được ghép thành video, giúp chuyên viên theo dõi quá trình phân chia tế bào, kết đặc tế bào và hình thành phôi nang mà không cần đưa phôi ra ngoài để quan sát. Bác sĩ có thể xem như cuốn phim trong quá trình tạo phôi.

Nhờ đó, chuyên viên phôi học có thêm dữ liệu về diễn biến phát triển của phôi, bổ sung cho việc đánh giá hình thái và cân nhắc thứ tự ưu tiên chuyển.

Dữ liệu hình ảnh có thể được phân tích bằng phần mềm AI nhằm hỗ trợ chấm điểm, xếp hạng phôi. Kết quả này giúp chuyên viên phôi học có thêm thông tin để so sánh giữa các phôi, từ đó cân nhắc thứ tự ưu tiên chuyển.

Tuy nhiên, bác sĩ Quốc Anh cho rằng AI không trực tiếp quyết định phôi nào được lựa chọn. Bác sĩ vẫn phải kiểm tra dữ liệu và đối chiếu kết quả phân tích với đánh giá chuyên môn.

Đáng chú ý, phôi có hình thái đẹp, phát triển thuận lợi hoặc được hệ thống AI xếp hạng cao không đồng nghĩa chắc chắn sẽ làm tổ và phát triển thành thai kỳ khỏe mạnh. Khả năng thành công của IVF còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi người phụ nữ, chất lượng noãn, tinh trùng, đặc điểm di truyền của phôi và tình trạng niêm mạc tử cung.

Quá trình điều trị cần được cá thể hóa dựa trên tuổi, tình trạng sinh sản, số lượng và đặc điểm phôi, tiền sử điều trị cũng như nguyện vọng của từng cặp vợ chồng.