Nước lọc, cà phê đen và trà không đường là những đồ uống được chuyên gia tim mạch khuyến nghị. Trong khi đó, nước ngọt, rượu bia và nước tăng lực là những loại nên hạn chế.

Lựa chọn đồ uống hằng ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và nguy cơ mắc bệnh. Một số loại chứa nhiều đường, chất kích thích và các thành phần không có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, calo từ đồ uống thường ít tạo cảm giác no hơn so với thức ăn, khiến chúng ta dễ tiêu thụ quá mức và tăng cân.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), khi cơ thể được cung cấp đủ nước, tim không phải hoạt động vất vả.

3 đồ uống tốt cho sức khỏe tim mạch

Theo hướng dẫn dinh dưỡng mới nhất của Trường Tim mạch Mỹ, nước lọc và các loại đồ uống không đường là lựa chọn ưu tiên để duy trì sức khỏe lâu dài.

Nước lọc: Đây là lựa chọn hàng đầu vì không chứa calo và đáp ứng nhu cầu bổ sung nước của cơ thể. Bạn có thể uống nước lọc thêm một chút nước ép trái cây nguyên chất 100% để tạo hương vị.

Uống cà phê với lượng vừa phải đem lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Cà phê đen: Uống cà phê với lượng vừa phải, khoảng 2 cốc (237ml/cốc) mỗi ngày, được đánh giá là an toàn với hầu hết mọi người và có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch - chuyển hóa thấp hơn.

Tuy nhiên, mọi người nên ưu tiên cà phê đã lọc. Các loại cà phê không lọc và espresso có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), do chứa cafestol - hợp chất có nhiều trong hạt cà phê và có khả năng làm tăng cholesterol.

Trà không đường: Trà chứa caffeine, polyphenol và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Việc uống trà không đường với lượng vừa phải cũng có liên quan đến những lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

3 nhóm đồ uống cần hạn chế hoặc tránh

Đồ uống có đường: Nước ngọt có ga và các loại đồ uống chứa nhiều đường có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, bất kể mức độ hoạt động thể chất. Tiêu thụ nhiều những loại đồ uống này cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư liên quan đến béo phì.

Rượu bia: Mối liên hệ giữa uống rượu bia và sức khỏe tim mạch hiện vẫn còn gây tranh cãi. Nếu lựa chọn sử dụng, phụ nữ không nên uống quá một đơn vị cồn mỗi ngày, nam giới không quá hai đơn vị. Một đơn vị cồn tương đương 1 lon bia 330ml (4%), 1 ly rượu vang 100ml (13%) hoặc 1 chén rượu mạnh 30ml (40%).

Nước tăng lực: Bác sĩ James Stone, chuyên gia tim mạch tại Phòng khám South Heart (bang Texas, Mỹ), khuyên bệnh nhân tránh loại đồ uống này. Nước tăng lực chứa nhiều chất kích thích, có thể gây ra các vấn đề về nhịp tim, đồng thời thường được bổ sung thêm đường.