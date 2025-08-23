Tháng 10/2024, thông tin Rơ Mah Giú (22 tuổi, làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) bị lừa sang Campuchia khiến bà con lối xóm bàng hoàng. Kể từ ngày con trai gặp nạn, bà Rơ Mah Psem như người mất hồn, nỗi buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt vốn già nua, khắc khổ.

Tháng 2/2025, anh Rơ Mah Hyiu (25 tuổi), anh trai của Rơ Mah Giú cho biết, tháng 7/2024, Giú thông báo có người bạn gọi điện rủ ra Hà Nội làm việc. Dù gia đình gặng hỏi nhưng Giú không nói bạn tên gì, rủ đi làm việc gì và cụ thể ở đâu.

“Sau khi đi làm được một thời gian, Giú gọi điện thoại cho tôi và nhờ chuyển tiền để mua vé xe về quê. Vài ngày sau khi nhận tiền, Giú lại gọi điện cho biết đang ở TPHCM, sẽ đi làm cho một người đàn ông mới quen, tiền công 550.000 đồng/ngày”, anh Rơ Mah Hyiu nhớ lại.

Mới đây, bà Rơ Mah Psem chia sẻ, sau gần 5 tháng gửi đơn cầu cứu, ngày 17/6/2025, Rơ Mah Giú đã được Công an xã Ia O phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đưa về địa phương trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và bà con lối xóm. Dù đã được về với gia đình nhưng con trai bà vẫn chưa hết ám ảnh về quãng thời gian bị đánh đập, chích điện tại hang ổ của bọn lừa đảo.

Bà Rơ Mah Psem vui mừng khôn xiết khi con trai được giải cứu trở về an toàn. Ảnh: Trần Hoàn

Nhẹ thì bị đánh bằng tay, nặng thì bị chích điện

Giú kể lại với phóng viên: "Khi tôi vào đến TPHCM, có một người đàn ông tới đón và nói chở đến rẫy sầu riêng để làm việc. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng di chuyển, xe chỉ dừng nghỉ dọc đường mà không vào trang trại như đã hẹn. Lúc đó, tôi đã thấy lo lắng, bất an".

“Tối hôm đó, họ chuyển tôi sang một chiếc xe khác rồi lao đi vun vút. Khi xe vừa lăn bánh, họ đưa cho tôi một viên thuốc bảo uống, nhưng tôi từ chối. Ngay lập tức họ nhét vào miệng tôi và bóp chặt lại, không cho tôi nhả ra. Sau đó tôi bất tỉnh. Khi thức dậy, tôi đã ở trong một khu vực nhà cửa sầm uất nhưng đã bị thu điện thoại”, Rơ Mah Giú nhớ lại.

Ngày đầu đặt chân đến đặc khu ở Campuchia, Giú được dẫn vào một căn phòng trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, bên trong có khoảng 20 người đang làm việc. Vừa bước vào, cánh cửa lập tức bị khóa trái.

“Những ngày sau đó họ giao điện thoại và một số tài khoản Facebook ảo cho tôi để thực hiện lừa đảo. Là người dân tộc thiểu số, nói năng không lưu loát, kỹ năng chuyên môn không có, tôi không thể đáp ứng yêu cầu nên bị đánh đập, hành hạ. Nhẹ thì bị đánh bằng tay, bắt chạy bộ quanh sân hàng chục vòng; nặng thì bị chích điện vào người khiến toàn thân tê dại”, giọng Rơ Mah Giú vẫn còn vương nỗi ám ảnh.

Vì không làm được việc, Giú liên tục bị bắt gọi điện về xin người nhà lo tiền chuộc, khi ở công ty này thì đòi 120 triệu đồng, lúc bị bán qua công ty khác lại đòi 150 triệu mới được trả về Việt Nam.

Do nhà nghèo không có tiền chuộc, từ tháng 10/2024 đến ngày được giải cứu, Giú bị bán qua nhiều công ty. Nơi lâu nhất anh ở được một tháng, có nơi chỉ vài ngày đã bị chuyển đi. Lo lắng cho sự an nguy của Giú, tháng 2/2025 gia đình đã làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Dù đã trở về với gia đình nhưng Rơ Mah Giú vẫn chưa hết ám ảnh về quãng thời gian bị hành hạ ở xứ người. Ảnh: Trần Hoàn

Những tin nhắn cầu cứu trong đêm

Cuộc sống bị ngược đãi, ép buộc khiến nhiều lần Rơ Mah Giú có ý định bỏ trốn nhưng bất thành. Khu vực anh bị quản thúc được bao bọc bởi bờ tường cao hơn nóc nhà, camera lắp đặt khắp nơi, từ phòng làm việc đến hành lang, bờ rào, phòng ngủ. Ngoài ra còn có đội ngũ bảo vệ giám sát nghiêm ngặt.

Nhận thấy việc bỏ trốn là bất khả thi, Giú lén dùng điện thoại gửi định vị về cho anh trai với hy vọng được cơ quan chức năng giải cứu. Tuy nhiên, vụ việc bị bại lộ, Giú bị giam vào phòng kín, bị đánh đập tàn nhẫn và thu thẻ cơm, phải nhịn đói mấy ngày liền.

Không chịu bỏ cuộc, đầu tháng 5 vừa qua, lợi dụng trong phòng làm việc có nhiều điện thoại, Giú lấy trộm một chiếc rồi cất giấu trong nhà vệ sinh. Nửa đêm, anh nhắn tin qua Facebook cầu cứu một cán bộ Công an xã Ia O. Từ thông tin này, khoảng 1 tháng sau, lực lượng chức năng đã tìm đến.

Nhớ lại khoảnh khắc được giải cứu, Rơ Mah Giú cho biết: “Hôm đó, bất ngờ họ gọi tôi lên, còng tay rồi nhốt vào kho, đồng thời cắm sạc điện để chuẩn bị tra tấn. Khi tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì khoảng 10 phút sau, họ mở cửa và giao tôi cho công an”.

Từ khi Giú trở về, ngôi nhà vẫn nhỏ bé, chật chội nhưng không còn hiu quạnh như trước. Ảnh: Trần Hoàn

Theo lời nạn nhân, khi thoát khỏi hang ổ của bọn lừa đảo, anh mới biết khi lực lượng chức năng tìm đến, chủ công ty đã nói dối là không có người tên Rơ Mah Giú, đồng thời lén đưa anh vào kho biệt giam để tra tấn vì đã báo tin cho công an. Đến khi lực lượng chức năng yêu cầu khám xét, họ mới chịu đưa anh ra.

Từ ngày về quê hương, nhiều đối tượng vẫn nhắn tin qua Facebook rủ rê đi làm với mức lương hấp dẫn nhưng Rơ Mah Giú đã cảnh giác hơn và kiên quyết từ chối. Anh nói: “Ở quê vất vả, hiện chưa tìm được việc làm, cuộc sống hết sức khó khăn nhưng không có gì hạnh phúc bằng được sống bên gia đình, người thân...”.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia O xác nhận, trong quá trình truy quét, lực lượng chức năng Campuchia đã trao trả Rơ Mah Giú trở về địa phương. Các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương đã gặp gỡ, động viên đồng thời tuyên truyền người dân không tin lời người lạ, tránh bị lừa như Rơ Mah Giú.