Ước mơ nhỏ giữa vùng cao

Vừa qua, tại điểm trường Mầm non Tá Bạ (xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), không khí trở nên rộn ràng hơn. Những tiếng reo hò vang lên không ngớt khi các em nhỏ lần đầu được bước chân vào khu vui chơi mới với cầu trượt, xích đu, bập bênh… được lắp đặt hoàn chỉnh và an toàn.

Hành trình thiện nguyện “Giao nắng, Chuyển yêu thương” là sáng kiến của 247Express - công ty chuyên cung cấp các giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp với sự đồng hành của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Trường mầm non Tá Bạ hiện có 8 lớp học với 143 em nhỏ, phân bổ tại 6 điểm trường rải rác trong vùng núi. Hầu hết các em ít được vui chơi với đu quay, cầu trượt.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đồng hành cùng hành trình thiện nguyện “Giao nắng, Chuyển yêu thương” lần thứ 10 do 247Express tổ chức

“Có em chưa từng nhìn thấy đu quay ngoài đời, chỉ biết đến qua những chương trình thiếu nhi trên tivi. Khi khu vui chơi hoàn thành, các bé chạy đến thử từng trò một, ôm lấy đu quay mà không rời”, cô giáo tại trường chia sẻ.

Khu vui chơi do chương trình “Giao nắng, Chuyển yêu thương” xây dựng được thiết kế phù hợp với trẻ em mầm non vùng cao: cấu trúc đơn giản, an toàn, dễ bảo trì. Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng thêm 143 phần quà khuyến học, cùng thiết bị giảng dạy, nhằm hỗ trợ thầy cô tại trường mầm non Tá Bạ có điều kiện dạy học tốt hơn.

Thanh Thủy vui chơi cùng các em nhỏ

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “Một khu vui chơi tưởng như đơn giản nhưng lại là cả một giấc mơ với các em nhỏ vùng cao. Nhìn các em cười giòn tan khi chơi đùa, tôi hiểu rằng, sự giúp đỡ thiết thực không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở cảm xúc, ở cơ hội được sống đúng với tuổi thơ của mình”.

Kết nối yêu thương - hành trình không dừng lại

“Giao nắng, Chuyển yêu thương” là dự án thiện nguyện dài hạn do 247Express khởi xướng từ năm 2024. Mỗi năm, chương trình thực hiện từ 4 - 6 hành trình đến các vùng sâu vùng xa và biên giới mang theo những phần quà thiết thực như bếp ăn bán trú, sách vở, học bổng, công trình vệ sinh, khu vui chơi…

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, 247Express sẽ tiếp tục duy trì những chương trình cộng đồng bền vững

Sau những điểm đến tại Bình Phước, Hà Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk, Nghệ An, An Giang. Năm 2025, chuyến xe thứ 10 đã đến với Điện Biên và Lai Châu - nơi vẫn còn hàng trăm điểm trường khó khăn chưa có đủ điều kiện học tập tối thiểu cho trẻ em.

Đại diện 247Express chia sẻ: “Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, mang lại các giải pháp vận chuyển linh hoạt - tối ưu nhất cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những chương trình cộng đồng bền vững, nhằm lan tỏa các giá trị về “Kết nối - Chia sẻ, Tôn trọng - Yêu thương” - cũng là những giá trị cốt lõi của công ty”.

Không chỉ là một khu vui chơi, đó còn là cánh cửa mở ra tuổi thơ đầy đủ hơn cho những em bé nơi rẻo cao, và cũng là một bước nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên hành trình gieo yêu thương giữa đại ngàn.

Minh Hoà