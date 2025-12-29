Bà Giáp Thị Ngọc Chung - Giám đốc Công Ty TNHH Sâm Tổ Núi Dành tại khu bảo tồn và phát triển sâm

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh - sạch - lành tính gia tăng, công ty Sâm Tổ Núi Dành lựa chọn một hướng đi khác với lối mòn dược liệu truyền thống: thay vì chỉ bán thô hoặc phát triển sản phẩm theo kiểu phổ thông, Sâm Tổ Núi Dành tập trung đưa sâm bản địa vào đời sống hiện đại, đặc biệt trong nhóm nhu cầu dưỡng lực - phục hồi thể lực cho người chơi thể thao

Hành trình bắt đầu từ 4 giờ sáng hàng tuần

Khác với những hành trình khởi nghiệp gấp gáp chạy theo thị trường, hành trình của Công ty Sâm Tổ Núi Dành bắt đầu bằng sự kiên trì thầm lặng. Từ những ngày đầu, đội ngũ sáng lập - người đứng đầu là chị Giáp Thị Ngọc Chung - đã chọn cách “đi chậm mà chắc”. Họ thức dậy từ 4 giờ sáng, rời vùng trồng sâm ở chân núi Dành để lên Hà Nội họp với cộng đồng doanh nhân BNI, tìm hiểu thị trường, học cách định vị thương hiệu, phản biện mô hình và đối thoại với các chuyên gia. Rồi lại quay về vườn sâm.

Ba năm không lương, làm việc 14 - 16 tiếng mỗi ngày, vừa tìm thị trường, vừa hoàn thiện mô hình, vừa lăn lộn cùng bà con để bảo tồn giống sâm quý.

Quá trình này không dễ, nhưng những buổi sớm tĩnh lặng đó đã giúp đội ngũ xây dựng một nền tảng tâm thế: muốn làm thương hiệu trước hết phải hiểu được giá trị gốc, không chỉ chạy theo cảm xúc hay thị hiếu nhất thời, tinh thần cốt lõi vẫn luôn quay về vùng sâm: làm sao để người dân trồng sâm sống tốt hơn từ chính cây sâm bản địa này.

Khoa học dẫn đường - từ dược liệu bản địa đến ứng dụng đời sống

Một trong những điểm khác biệt lớn của dự án là đặt khoa học làm trụ cột phát triển sản phẩm. Không chỉ dừng ở câu chuyện bản địa, Công ty Sâm Tổ Núi Dành phối hợp với TS. Bá Thị Châm - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam để chuẩn hóa hoạt chất, nghiên cứu công nghệ chiết xuất phù hợp và xây dựng quy trình chế biến theo tiêu chuẩn cao. Điều này không chỉ giúp đảm bảo giá trị hoạt chất của sâm trong sản phẩm, mà còn mở ra hướng ứng dụng rộng hơn trong đời sống hiện đại.

Từ đây, dự án không còn là câu chuyện về “đặc sản” nữa, mà trở thành một quá trình kết nối tri thức bản địa và khoa học hiện đại, để sản phẩm không chỉ kể chuyện mà còn giải quyết nhu cầu thực tế

Giải thưởng ghi nhận hành trình

Nỗ lực của Công ty Sâm Tổ Núi Dành đã được ghi nhận bằng những thành tích đáng tự hào. Năm 2025, dự án Sâm Tổ Núi Dành giành Giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đạt Giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia. Những thành tích này là minh chứng rõ ràng cho sự nghiêm túc trong xây dựng mô hình, sự hấp dẫn của định hướng sản phẩm và tiềm năng lan tỏa giá trị vùng.

Giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia

Giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh

Không dừng lại ở đây, các chuyên gia đánh giá thành tích ở cấp quốc gia là bước đệm quan trọng để dự án mở rộng thị trường, tiếp cận các sân chơi quốc tế, với tầm nhìn đưa Sâm núi Dành - sản vật đặc trưng của Bắc Ninh - ra khỏi biên giới, bước vào nhận thức toàn cầu về dược liệu bản địa Việt Nam

Quà Tết - lan tỏa giá trị bản địa tới cộng đồng

Trong dịp Tết truyền thống - khi nhu cầu trao tặng những món quà mang ý nghĩa sức khỏe và tinh thần gia tăng - các sản phẩm từ công ty Sâm Tổ Núi Dành bắt đầu được được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm và lựa chọn như những món quà Tết mang “giá trị từ gốc rễ”: không chỉ là sản phẩm đẹp, mà là câu chuyện về hồi sinh một giống sâm, về nỗ lực kết nối khoa học và nông nghiệp, về sự bền bỉ của người làm thương hiệu.

Sản phẩm quà Tết vì vậy không chỉ là một mặt hàng theo mùa vụ, mà là cách để lan tỏa giá trị vùng sâm, để mỗi món quà gửi đi mang theo niềm tự hào quê hương và tinh thần phát triển bền vững.

Quà Tết Sâm Tổ Núi Dành được dùng biếu đại sứ quán các nước

Một trong những set quà Tết sang trọng của Công ty Sâm Tổ Núi Dành

Với Sâm Tổ Núi Dành, mục tiêu không chỉ là phát triển sản phẩm, mà là xây dựng một hệ sinh thái giá trị: từ người nông dân chăm sâm, nhà khoa học nghiên cứu, đội ngũ thương hiệu chiến lược, đến cộng đồng người tiêu dùng hiện đại.

Công ty Sâm Tổ Núi Dành đặt mục tiêu dài hạn: đưa Sâm núi Dành trở thành biểu tượng sản vật của Bắc Ninh, vừa là sản phẩm mang giá trị văn hóa - lịch sử, vừa là thương hiệu có sức sống trên thị trường quốc tế.

Hành trình còn dài, nhưng từ những buổi sáng thức sớm, đến những sân khấu khởi nghiệp lớn trong nước và những kế hoạch hướng ra thế giới, Công ty Sâm Tổ Núi

Dành đang chứng minh rằng khi một dự án đủ tâm, đủ tầm và đủ kiên trì, giá trị bản địa hoàn toàn có thể bước ra thế giới bằng con đường tử tế và bền vững.

(Nguồn: Công ty TNHH Sâm Tổ Núi Dành)