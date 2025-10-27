Xây dựng tinh thần làm việc trong giai đoạn nhiều thử thách

Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động hiện nay, tinh thần và động lực của nhân viên là yếu tố then chốt để gặt hái thành công lâu dài. Tại FedEx Việt Nam, điều này được nuôi dưỡng thông qua một chiến lược nhân sự toàn diện, dựa trên các giá trị cốt lõi như: Chăm sóc lẫn nhau, Cam kết thực hiện những điều đúng đắn, Luôn nổi bật, Thúc đẩy kết quả kinh doanh và Tạo ra giá trị tiếp theo. Những giá trị này được thể hiện rõ ràng qua giao tiếp minh bạch, giúp nhân viên luôn được trao quyền, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tập thể, hợp tác liên phòng ban để xây dựng tinh thần gắn kết, ghi nhận kịp thời nhằm tôn vinh thành tích, và văn hóa đổi mới thúc đẩy năng suất cũng như tăng trưởng.

Một ví dụ điển hình là trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình phục vụ trực tiếp gần đây tại Việt Nam. Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng không bị gián đoạn, FedEx đã tuyển dụng và đào tạo một số lượng lớn nhân viên mới. Việc mở rộng này đã tạo ra một lực lượng lao động đa thế hệ gồm Gen X, Gen Y và Gen Z, mỗi thế hệ lại có những quan điểm và phong cách làm việc riêng biệt. Thay vì xem những khác biệt này là thách thức, FedEx đã biến chúng thành điểm mạnh. Bằng cách đề cao sự giao tiếp cởi mở, tính hòa nhập và hợp tác đa thế hệ, công ty nuôi dưỡng một văn hóa nơi mọi tiếng nói đều được trân trọng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng kiệt sức trong giai đoạn chuyển đổi đầy thử thách, mà còn chứng tỏ rằng tư duy đa dạng khi được hỗ trợ trong môi trường phù hợp có thể mang lại những kết quả vượt trội.

Phát triển mạng lưới và gắn kết cộng đồng

Việc FedEx được công nhận là một doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững phản ánh những hoạt động của công ty trong bảo vệ môi trường và tích hợp tính bền vững vào các hoạt động hàng ngày. Trên toàn cầu, FedEx đã triển khai nhiều sáng kiến như hiện đại hóa đội xe, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu thay thế, xây dựng cơ sở vật chất tiết kiệm năng lượng và sử dụng bao bì đóng gói bền vững.

Đầu năm nay, công ty đã ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Neste để mua hơn ba triệu gallon nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX). Đây là thương vụ mua SAF lớn của một hãng hàng không vận tải hàng hóa tại Hoa Kỳ. Tại Đông Nam Á, FedEx đã giới thiệu số lượng lớn xe điện ở các thị trường khác nhau như Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines, đánh dấu bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu toàn cầu đạt trung hòa carbon vào năm 2040.

Tại Việt Nam, các hoạt động mang tính bền vững được thúc đẩy ở cả trong lẫn ngoài môi trường làm việc. Các chương trình như “Khoảnh khắc tái chế rác thải” khuyến khích nhân viên thu gom và tái chế pin, nhựa đã qua sử dụng tại các văn phòng FedEx. Song song đó, chương trình FedEx Cares bao gồm các hoạt động như “Mang nụ cười đến trái tim” và “Túi Tím” huy động nhân viên tham gia tình nguyện cải tạo trường học, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em và tổ chức nhiều hội thảo về phát triển bền vững. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường quan trọng mà còn tăng cường kết nối cộng đồng, khẳng định vai trò của FedEx là một doanh nghiệp có trách nhiệm.

Thành tựu thuộc về cả đội ngũ

Bằng việc đặt con người vào trung tâm của văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy phúc lợi, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp và đề cao tính bền vững, FedEx không ngừng xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng nơi nhân viên cảm thấy được trân trọng và truyền cảm hứng.

Bà Ee Hui Tan, Giám đốc Khai thác của FedEx Việt Nam & Campuchia chia sẻ: "Tại FedEx, chúng tôi tin rằng khi đặt con người lên hàng đầu, sẽ không có giới hạn về những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được. Văn phòng không chỉ là nơi chúng ta làm việc, mà còn là nơi chúng ta phát triển, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau kiến tạo tương lai. Bằng cách kết nối con người với cơ hội, chúng tôi trao quyền cho mỗi thành viên để họ phát triển. Con người chính là trái tim của FedEx. Chính niềm đam mê và sự kiên cường của họ sẽ đưa chúng tôi tiến xa hơn, hướng đến sự đổi mới và tăng trưởng”.

Bích Đào