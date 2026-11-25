Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Coca-Cola Foodmarks tổ chức các chuyến city tour, đưa người tham gia khám phá ẩm thực Việt Nam và trải nghiệm món ngon đặc trưng tại những địa điểm được tuyển chọn.

Khám phá những tọa độ ẩm thực hấp dẫn

“Hôm nay ăn gì, ở đâu?” là câu hỏi quen thuộc mỗi khi bạn bè tụ họp. Với Coca-Cola Foodmarks, hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam trở nên thuận tiện hơn khi người dùng có thể tìm kiếm những quán ngon phù hợp khẩu vị, khám phá món ăn đặc trưng và câu chuyện văn hóa từng vùng miền.

Ra mắt năm 2024, Coca-Cola Foodmarks được ví như “la bàn ẩm thực”, quy tụ hơn 5.000 quán ăn tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang và Cần Thơ.

Thông qua bản đồ trực quan và tính năng định vị, người dùng dễ dàng tìm kiếm quán ăn gần mình, khám phá danh sách “Top Foodmarks” được cộng đồng yêu thích, tham khảo đánh giá và lưu lại địa điểm cho những buổi gặp gỡ.

Các quán ăn trên Coca-Cola Foodmarks được tuyển chọn theo ba tiêu chí: món ăn ngon, không gian sạch sẽ, an toàn và câu chuyện thú vị.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm 5.000 quán ăn được tuyển chọn trên toàn quốc thông qua Coca-Cola Foodmarks.

Đó có thể là một hàng ăn ngon với kỹ thuật chế biến tỉ mẩn như Bò né Thanh Tuyền trong con hẻm Nguyễn Trường Tộ (TP.HCM). Đều đặn suốt gần 30 năm qua, cô Thủy vẫn thoăn thoắt xào thịt bò với hành trên lửa lớn, đặt trong chảo gang hình con bò cùng trứng ốp la và pate nhà làm. Món ăn cũng đã được biến tấu tinh tế khi ướp thịt cùng tỏi sả, nêm sốt ngọt và bớt dầu để chiều lòng khẩu vị miền Nam.

Đi cùng độ ngon miệng, sự sạch sẽ và an tâm trong chế biến cũng là thước đo cốt lõi, giống như cách quán Phá Lấu Lì tiên phong đưa món ăn hè phố vào không gian máy lạnh tinh tươm với cam kết nguyên liệu lòng bò sạch sẽ. Hay một số quán tạo dựng niềm tin khi có gian bếp mở như quán Bún đậu Cô Tuyến ở Hàng Khay. Với chiếc chảo dầu sôi đặt ngay trước cửa, từng miếng đậu mơ vàng ruộm chỉ được cắt và rán giòn khi khách gọi, bán tới đâu làm tới đó.

Hơn hết, một quán ăn chạm đến cảm xúc khi phía sau gian bếp là cả một hành trình gìn giữ nếp nghề. Đó là quán Bánh cuốn Thanh Vân (phố Lê Văn Hưu, Hà Nội) với nồi hấp nghi ngút khói nối dài qua 4 đời gìn giữ nghề tráng bánh truyền thống; hay câu chuyện của quán Miến Gà Kỳ Đồng (TP.HCM) đã cùng bao thế hệ người dân đi qua những thăng trầm của nhịp sống phố phường.

Một trong những quán ăn đạt đủ 3 tiêu chí của Coca-Cola Foodmarks.

Thêm một địa điểm quán ngon đáng thử được người dùng yêu thích.

Tận hưởng ngày lễ cùng hành trình City Tour

Sức hút của chiến dịch năm nay đến từ sự đồng hành rộng khắp trên nhiều nền tảng, đưa tinh thần tôn vinh ẩm thực địa phương len lỏi vào từng nhịp sống thường nhật. Những quán ăn tiêu biểu trên Foodmarks xuất hiện trên các bảng quảng cáo ngoài trời tại các tuyến phố trung tâm sầm uất, như một lời tri ân thiết thực gửi đến những người thầm lặng giữ lửa văn hóa bình dị.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với tinh thần "Ăn món ngon - Mừng ngày Văn hóa Việt Nam", Coca-Cola mang đến cơ hội để người dùng trực tiếp đăng ký tham gia các chuyến City Tour Foodmarks. Hành trình sẽ đưa các nhóm bạn trẻ dạo quanh nhịp sống phố phường tại TP.HCM, Hà Nội từ 24 - 28/11/2026 và Huế từ 24/11 - 24/12/2026, trước khi dừng chân tại các tọa độ Foodmarks quen thuộc để cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc trưng của thành phố.

Coca-Cola Foodmarks gửi lời mời cùng tham gia City Tour đến người dùng.

Độc giả có thể dễ dàng theo dõi thông tin và đăng ký tham gia City Tour thông qua Fanpage chính thức của Coca-Cola. Khi đến điểm hẹn và hoàn tất thủ tục check-in đơn giản bằng tên cùng số điện thoại, mỗi người sẽ nhận ngay một lon Coca-Cola mát lạnh kèm chiếc sticker may mắn để tham gia bốc thăm trúng thưởng trực tiếp tại quán ăn.

Đối với những ai bận rộn nơi công sở hay chuộng những buổi tụ họp ấm cúng tại gia, hoạt động có 10,000 combo món ngon cùng Coca-Cola, kèm ưu đãi hấp dẫn tại các quán Foodmarks trên Grabfood từ 24 - 29/11/2026 mang đến cơ hội thưởng thức các món ăn chuẩn vị.

Đừng để những buổi hẹn hò, gặp mặt bị trì hoãn chỉ vì băn khoăn chuyện chọn quán. Hãy mở ngay bản đồ ẩm thực, bước ra ngoài trải nghiệm những quán ăn địa phương và tận hưởng trọn vẹn hương vị món ngon cùng một lon Coca-Cola mát lạnh trong ngày nghỉ lễ cùng bạn bè.

Ngọc Minh