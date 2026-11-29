Sau khi chồng lặng lẽ bỏ đi Thái Lan, chị Boan (Gia Lai) đã ôm con nhỏ lặn lội theo sang để thuyết phục nhưng bất thành. Gần đây, chị quyết định cùng con trở về Việt Nam và cuộc sống dần hồi sinh khi có hỗ trợ của chính quyền.

Chị Kpă H’ Boan (SN 1988, trú thôn Khô Roa, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) ôm theo con nhỏ sang Thái Lan để thuyết phục chồng trở về nhưng bất thành. Cuối năm 2025, chị quyết định gác lại mọi thứ, đưa con trở về Việt Nam làm lại từ đầu.

Kpă H’ Boan kể với cán bộ công an xã Ia Hrú về hành trình trở về Việt Nam. Ảnh: Trần Hoàn

Chị Boan cho biết, chị lập gia đình năm 18 tuổi, hiện có 3 người con. Đầu năm 2022, khi con út mới được vài tháng tuổi, chồng chị vào Đồng Nai làm công nhân. Từ đó đến ngày sang Thái Lan, anh chỉ về nhà 2 lần. Sau này chị mới biết những lần anh về quê là để làm giấy tờ...

Cuối năm 2022, sau khi chồng lặng lẽ bỏ nhà sang Thái Lan, chị đã bán 3 sào rẫy, 4 con bò và chiếc xe máy, ôm theo hai con nhỏ 10 tuổi và gần 1 tuổi đi tìm chồng, để lại người con lớn 16 tuổi ở nhà một mình.

Chị kể, trước khi chồng đi Thái, chị gọi điện nhiều lần nhưng chồng không nghe máy, sau đó có người anh họ gọi điện về thông báo chồng chị đã sang Thái Lan. Chị bàng hoàng, không tin đó là sự thật vì anh chưa từng chia sẻ về điều này.

Ngôi nhà khang trang của gia đình chị Boan được xây dựng trước khi sang Thái Lan. Ảnh: Trần Hoàn

“Sang Thái Lan được một thời gian, tôi nhiều lần bàn với chồng chuyện trở về nhưng anh đều từ chối. Khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi khuyên anh về chăm sóc bà nhưng anh lặng thinh...", chị Boan chia sẻ.

Kể về thời gian sống chui lủi trên đất Thái, chị Boan cho biết, do con còn nhỏ nên chị phải ở nhà trông nom, mọi chi tiêu đều dựa vào tiền công phụ hồ của chồng, khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ tiền trọ và chi phí ăn uống đắt đỏ, gia đình phải chắt bóp từng đồng. Cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Chị ngậm ngùi: "Không có tiền, tôi đành nén nỗi đau nơi đất khách khi mẹ qua đời. Từ đó, tôi ấp ủ quyết tâm tìm cách đưa con trở về Việt Nam, làm lại cuộc đời...".



Cuộc sống ngột ngạt trên đất khách quê người khiến chị Boan luôn day dứt vì quyết định dại dột. Nhà cửa, ruộng rẫy bỏ hoang, bao công sức chắt chiu, gây dựng từ hai bàn tay trắng có nguy cơ hư hỏng. Sau nhiều đêm trăn trở, chị quyết định đưa con trở về, dù biết rằng sẽ khó khăn khi không có chồng bên cạnh.

Cuộc sống "hồi sinh" khi trở về quê hương

“Vì không có tiền nên tôi lên mạng xã hội tìm hiểu cách trở về không tốn kém. Rất may, tôi gặp được một người hỗ trợ giúp đưa 3 mẹ con trở về Việt Nam”, chị Boan vui vẻ nói.

Sau khi trở về, chị Boan đã khôi phục canh tác 1,2ha ruộng lúa, trồng và chăm sóc 6 sào cà phê. Ảnh: Trần Hoàn

Dù trở về với hai bàn tay trắng nhưng với quyết tâm và nghị lực của mình, chị Boan đang dần hồi sinh ruộng lúa, rẫy tiêu sau 3 năm bỏ hoang. Hiện tại, chị canh tác 1,2 ha lúa cùng 6 sào cà phê mới trồng. Bên cạnh đó, chị vay tiền mua 6 con heo giống về nuôi, đến nay gần xuất bán lứa thứ 3.

Khi được hỏi lý do chọn trở về Việt Nam thay vì tiếp tục ở bên chồng, chị Boan thành thật: “Tôi nghĩ đơn giản rằng, mình sinh ra ở đâu thì trở về nơi đó. Nhà cửa, ruộng rẫy đã có sẵn, chỉ cần chịu khó làm ăn thì người ta sống được, mình cũng sống được. Ở quê dù nghèo đói nhưng không bị áp lực, không phải sợ hãi, tinh thần thoải mái thì dù không có chồng, tôi vẫn trở về”.

Từ cảnh ngộ của bản thân, chị Boan nói, việc trốn sang Thái Lan không chỉ tốn kém tiền bạc, mất nhiều thời gian mà còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, bất an nơi đất khách.

“Tôi đã trải qua nên mong mọi người đừng đi theo con đường này, hãy ở lại quê hương, chăm chỉ làm ăn, dù vất vả nhưng còn có gia đình, người thân bên cạnh. Với tôi, 3 năm ở Thái Lan hoàn toàn uổng phí, nếu ở nhà, cuộc sống của tôi bây giờ đã khác”, chị Boan chia sẻ.

Lứa heo thứ 3 do chị Boan nuôi sắp đến ngày xuất bán. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Công an xã Ia Hrú, chị Kpă H’ Boan từng mang theo 2 con nhỏ sang Thái Lan với chồng. Tuy nhiên sau 3 năm sinh sống trên đất khách, được sự giúp đỡ của công an tỉnh và công an xã Ia Hrú, chị đã đưa con trở về địa phương, khôi phục lại ruộng vườn, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống.