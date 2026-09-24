Cụ bà 83 tuổi từng sở hữu, điều hành công ty Ideal. Ảnh: Douglas Hook/The Republican

Bà Barbara A. Hirshfield (83 tuổi) sống tại Lexington, Massachusetts (Mỹ) bị truy tố vào tháng 7/2026 với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt hàng triệu USD của hàng trăm người. Mới đây, bà Hirshfield đã thừa nhận tội lỗi tại một tòa án liên bang ở Boston.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, bà Hirshfield từng sở hữu, điều hành Ideal Financial Services Inc (Ideal) và Ideal Financial Holdings (Ideal Holdings), hoạt động trong lĩnh vực cho vay mua ô tô và vay các khoản nhỏ.

Công ty huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành các giấy nợ, đảm bảo trả mức lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để cung cấp các khoản vay cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, công ty không thực hiện đúng như cam kết.

Từ năm 2012, Ngân hàng Massachusetts (MDB) đã yêu cầu Ideal ngừng kêu gọi và tiếp nhận vốn đầu tư từ bên ngoài do lo ngại về tình hình tài chính của công ty.

Đến năm 2014, MDB thu hồi giấy phép của Ideal đối với hoạt động cho vay mua ô tô và các khoản vay nhỏ, khiến hoạt động cho vay của công ty phải dừng lại. Dù vậy, bà Hirshfield không thông báo cho các nhà đầu tư về lệnh của MDB và vẫn tiếp tục hoạt động.

Từ năm 2019, bà Hirshfield sử dụng nguồn tiền của những nhà đầu tư mới để thanh toán tiền lãi và tiền gốc cho những nhà đầu tư trước đó, qua đó duy trì hoạt động của công ty theo mô hình lừa đảo Ponzi cho đến khoảng tháng 6/2025, theo People.

Trong mô hình Ponzi, tiền của những người tham gia sau được sử dụng để chi trả cho những người tham gia trước, thay vì lợi nhuận thực sự được tạo ra từ hoạt động kinh doanh như cam kết.

Thay vì công khai tình hình tài chính thực tế của công ty, bà Hirshfield đưa ra nhiều lý do để giải thích cho việc chậm thanh toán, ví dụ như gặp vấn đề với ngân hàng, sự cố rò rỉ dữ liệu và séc bị đánh cắp hoặc thất lạc.

Theo cơ quan chức năng, khoảng hơn 200 nạn nhận bị lừa đảo, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 11 triệu USD (hơn 285 tỷ đồng). Trong số này, hơn 25 người phải chịu “khó khăn tài chính nghiêm trọng”.

Kimberly O'Connor, một nạn nhân, cho biết gia đình cô đã đầu tư vào Ideal từ nhiều thế hệ trước. Sau khi mẹ qua đời vào năm 2021, cô được thừa kế khoản đầu tư này.

Sau khi bà Hirshfield thanh toán chậm, cô O'Connor đã cố gắng rút một số tiền. Tuy nhiên, bà ta đã đưa ra nhiều lý do và đổ lỗi cho ngân hàng.

Với các tội danh lừa đảo, bà Hirshfield có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, 3 năm quản chế và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD (gần 6,5 tỷ đồng).

Mức án cuối cùng sẽ do thẩm phán liên bang quyết định. Bà Hirshfield dự kiến được đưa ra xét xử để tuyên án vào ngày 7/1/2027.