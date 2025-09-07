Tháng 6/2023, ở tuổi 17, Arjun bắt đầu hành trình chinh phục thế giới đầy thử thách, chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp trung học.

Chàng trai đến từ Westlake Village (bang California) không chỉ khao khát đặt chân đến những vùng đất mới, mà còn mong muốn trở thành “người trẻ nhất thế giới” một mình chinh phục 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Arjun là người trẻ nhất một mình đặt chân đến 100 quốc gia. Ảnh: People

Niềm đam mê du lịch của Arjun bắt nguồn từ những chuyến công tác cùng bố mẹ thuở nhỏ. “Tôi luôn tò mò, muốn khám phá văn hóa, ngôn ngữ và con người ở những vùng đất khác nhau”, Arjun chia sẻ.

Để có kinh phí đi lại, cậu từng làm nhiều công việc bán thời gian khi còn đi học.

Theo báo The Independent, chỉ sau 13 tháng rong ruổi, mục tiêu của Arjun đã thành hiện thực, vượt kỷ lục của Lexie Alford – một phượt thủ Mỹ từng đi qua hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ ở tuổi 18.

Thế nhưng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Ở Venezuela, Arjun từng bị lực lượng an ninh nghi ngờ là trẻ vị thành niên “bỏ nhà đi bụi”, bị giữ trong sân bay suốt 2 giờ.

Có những ngày, Arjun phải cuộn mình ngủ ở ga tàu vì không đủ tiền thuê phòng, hay vật lộn với sự cô đơn giữa thành phố xa lạ, theo ABC7 Los Angeles.

Hành trình của chàng trai trẻ bắt đầu từ châu Á đến Nam Mỹ, châu Âu và các quốc đảo ở châu Đại Dương. Ảnh: People

Chính những trải nghiệm khắc nghiệt đó đã rèn cho Arjun sự kiên cường. Cậu học cách bình tĩnh trước áp lực, tìm thấy sức mạnh nội tâm khi đối diện nguy hiểm và hơn hết là nhận ra giá trị của sự tử tế.

Ở châu Phi, một gia đình nghèo sẵn sàng chia cho Arjun miếng bánh mì cuối cùng của họ. Ở nhiều nơi khác, chủ nhà trọ giảm một nửa phí lưu trú vì cảm động trước hành trình đầy cảm hứng của cậu.

“Điều tôi nhận được nhiều nhất không phải là dấu mộc trên hộ chiếu, mà là niềm tin vào tình người”, Arjun chia sẻ.

Arjun đã một mình vượt qua nhiều vùng chiến sự, đặt chân đến những quốc đảo ít người ghé thăm. Ảnh: Daily Mail

Với Arjun, du lịch không chỉ là ngắm nhìn cảnh đẹp, mà là cách để tìm hiểu thế giới và khám phá chính mình. Mỗi vùng đất là một cuốn sách, mỗi con người là một câu chuyện.

Sau hàng trăm ngày rong ruổi, Arjun rút ra một chân lý giản dị: “Con người dù ở đâu cũng đều giống nhau. Ai cũng khao khát tự do, yêu thương và cuộc sống đủ đầy”.

Hiện Arjun theo học ngành Kỹ thuật máy tính tại Đại học UC Santa Barbara (Mỹ). Arjun dự định tiếp tục hành trình độc hành cho đến khi đặt chân đến đủ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.