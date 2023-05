Bảy kỳ quan thế giới mới

Bảy kỳ quan thế giới mới là bình chọn những kỳ quan thế giới qua mạng lưới toàn cầu để tìm ra bảy tuyệt tác kiến trúc nghệ thuật khác bên cạnh Bảy kỳ quan thế giới cổ đại của văn minh nhân loại.

Sự kiện nói trên không phải do Tổ chức văn hóa, giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức và tất nhiên kết quả 7 kỳ quan thế giới mới cũng không được tổ chức này công nhận. Tuy nhiên, nhờ có sự quảng bá tốt vượt trội nên chương trình bình chọn của New7wonder đã có tiếng vang trên toàn thế giới, quy mô bình chọn vượt hơn hẳn các chương trình khác.

Danh sách "Bảy kỳ quan thế giới mới" do nhà phiêu lưu mạo hiểm người Canada-Thụy Sĩ Bernard Weber phát động từ năm 1999, hiện nay do New Open World Corporation (NOWC), một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân có trụ sở tại Thụy Sĩ tổ chức.

Theo trang web của NOWC, Bernard Weber đã khởi động dự án vào tháng 9/1999. Tới ngày 24/11/2005, 177 công trình kiến trúc đã được lựa chọn để bầu. Tiêu chí để một công trình được tham gia cuộc bình chọn:

- Phải do con người xây dựng lên.

- Hoàn thành trước năm 2000 và đang được bảo tồn tốt.

- Mỗi châu lục phải có ít nhất một đại diện.

- Mỗi quốc gia chỉ được có một công trình tham gia.