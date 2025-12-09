Phối cảnh Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC quy mô 16,06 ha. Ảnh: Sun Property

Chuyến khám phá tiềm năng tương lai Phú Quốc

Với mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới khách hàng, nhà đầu tư đã tin tưởng, đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm - kết nối - tham quan thực địa tại Phú Quốc. Sự kiện được ví như “hành trình khám phá tương lai” của hòn đảo, nơi những giá trị mới đang dần thành hình trong từng công trình và không gian trải nghiệm.

Hành trình đợt 1 diễn ra từ 5 - 7/12 bắt đầu với trải nghiệm hãng hàng không mới nhất của Việt Nam - Sun PhuQuoc Airways, “át chủ bài” trong bức tranh hạ tầng kết nối đến đảo ngọc. Đây cũng là mảnh ghép mới nhất trong hệ sinh thái du lịch đẳng cấp của Sun Group, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách từ mặt đất đến bầu trời.

Nhà hát đa năng - một trong nhiều công trình trọng điểm chào mừng APEC 2027. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Sau khi tới đảo, đoàn đã tham quan công trình trọng điểm đang được Sun Group triển khai đón APEC 2027. Đó là Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC quy mô 16,06 ha, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng. Chưa đầy 6 tháng kể từ khi xây dựng, 2 hạng mục chính là trung tâm hội nghị và nhà hát đa năng đều đạt mức 33% tổng khối lượng xây dựng. Dự kiến hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Nhiều người không giấu được bất ngờ trước “tốc độ Sun Group” và tầm vóc của đại dự án. Chị Minh Anh (nhà đầu tư Hà Nội) chia sẻ: “Ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống Phú Quốc, tôi đã cảm nhận rõ nhịp điệu phát triển mạnh mẽ của nơi đây: từ dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, các trục đường huyết mạch đến những công trình quy mô lớn đang được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới của du lịch và bất động sản Phú Quốc”.

Phú Quốc chào đón các vị khách quý bằng các show diễn nghệ thuật giàu cảm xúc. Ảnh: Ánh Dương

Hành trình tiếp nối tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), điểm đến hấp dẫn bậc nhất Phú Quốc. Trong ánh hoàng hôn trên biển, Cầu Hôn hiện lên đầy mê hoặc, kết hợp cùng show diễn Awaken Sea và show diễn Symphony of the Sea, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc. Đêm Phú Quốc sôi động khép lại bằng chuyến tham quan chợ đêm VUI-Fest - nơi nhịp sống địa phương giao thoa cùng dòng chảy du lịch.

Các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại Hòn Thơm đang minh chứng cho triết lý phát triển bền vững: hài hòa giữa con người và thiên nhiên, hứa hẹn mang đến cú hích mới cho Phú Quốc trong thời gian ngắn tới.

Khẳng định tầm nhìn phát triển tại đảo Ngọc

Hàng trăm khách mời góp mặt tại Hội nghị khách hàng của Sun Property. Ảnh: Ánh Dương

Hoạt động điểm nhấn của chuỗi sự kiện tri ân năm nay là hội nghị khách hàng diễn ra ngày 6/12 tại Ballroom JW Marriott Phu Quoc. Tại đây, khách mời được xem phim giới thiệu hành trình phát triển của Sun Group tại Việt Nam, trong đó, Phú Quốc chính là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của thước phim.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Group khẳng định: Phú Quốc không chỉ là điểm đến du lịch, mà là nơi kiến tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản cao cấp và hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục... Mỗi dự án triển khai đều nằm trong tổng thể quy hoạch bài bản, hướng tới mục tiêu biến Phú Quốc thành “Singapore thứ 2 của châu Á”, trung tâm giao thương, nghỉ dưỡng và sự kiện tầm vóc khu vực, đặc biệt trong bối cảnh APEC 2027 sẽ diễn ra tại đây.

Phần giới thiệu các dự án mới tại Phú Quốc mang đến cái nhìn toàn cảnh về tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản, đặc biệt tại Nam đảo. Với lợi thế hiếm có về cảnh quan, cùng hạ tầng đồng bộ, các sản phẩm của Sun Group không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú cao cấp mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững, gắn với sự tăng trưởng lâu dài của ngành du lịch.

Đại diện Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Sun Group luôn nỗ lực để nâng tầm vị thế quốc gia thông qua các dự án và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Tầm nhìn của chúng tôi là đưa Việt Nam thành tâm điểm kết nối và giao thương khu vực. Trong đó, Phú Quốc sẽ là một cửa ngõ kết nối toàn cầu không thể thay thế”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Chuỗi sự kiện tri ân đã để lại ấn tượng đẹp về Phú Quốc và hành trình bền bỉ của Sun Group trong lòng mỗi khách mời. Họ không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc - nghệ thuật - cảnh quan, mà còn bị thuyết phục bởi cách Sun Group biến một vùng đất hoang sơ thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch thế giới.

Hơn cả một lời cảm ơn, đây là cách Sun Property khẳng định mối quan hệ bền chặt với khách hàng, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn: Phú Quốc đang bước vào kỷ nguyên mới với những bước tiến mang tầm vóc quốc tế.

Lệ Thanh