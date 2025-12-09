Tại Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang và sắp đủ điều kiện mở bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua, với mức giá dao động từ 18,4-29,4 triệu đồng/m2.

Với giá thấp hơn 2-3 lần so với mặt bằng chung cư hiện nay, các dự án nhà ở xã hội đều thu hút số lượng hồ sơ đăng ký lớn. Như tại dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) mở bán từ ngày 17/11 đến nay đã có hàng nghìn hồ sơ đăng ký lấy số thứ tự.

Công dân thắc mắc, nếu một cá nhân thuộc nhóm ưu tiên là người có công hoặc thân nhân liệt sĩ, đồng thời thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công, thì họ có được xếp vào mức ưu tiên cao nhất trong nhóm 5 đối tượng được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm, trước khi xét đến thứ tự nộp hồ sơ hay không?

Trong ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ (17/11), liên danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã phát phiếu cho gần 1.400 hồ sơ. Ảnh: N.P

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dẫn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023.

Theo đó, trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Cùng với quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024 công dân đã nêu ở trên, Bộ Xây dựng cho hay, danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được mua nhà ở xã hội không thông qua bốc thăm được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Số lượng căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 5 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án.