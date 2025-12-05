Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc tại phường Bình Dương (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), có quy mô 26,7ha.

Theo quy hoạch, dự án gồm các công trình nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở thương mại và các công trình giáo dục, thương mại - dịch vụ khác.

Riêng NƠXH, dự án có 3.030 căn (1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư), được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, diện tích nhà liền kề từ 117-139 m2/căn, diện tích căn hộ chung cư từ 31-70 m2/căn.

Hiện trạng dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú. Ảnh: Kim Oanh Group

Về tiến độ xây dựng, từ nay đến cuối năm 2027, Công ty Nam Kim dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng gần 900 căn NƠXH liền kề của hai dự án thành phần 1 và 2. Hai dự án thành phần còn lại, trong đó có gần 1.700 căn hộ NƠXH chung cư, dự kiến được khởi công vào năm 2027.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán tạm tính bình quân đối với NƠXH liền kề là 16,7 triệu đồng/m2, còn căn hộ chung cư là 26,4 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng.

Thời điểm mở bán dự kiến vào ngày 28/12 tới. Người dân có nhu cầu tìm hiểu về dự án hoặc nộp đơn đăng ký mua có thể liên hệ Công ty Nam Kim theo địa chỉ lô TT, dịch vụ hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, TPHCM.

Công ty Nam Kim là thành viên của Kim Oanh Group. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú được doanh nghiệp này quảng bá với tên thương mại K-Home New City. Ngoài phần lớn NƠXH, dự án chỉ có 300 căn nhà ở thương mại dành cho chuyên gia.