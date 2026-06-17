Tại nghị trường, đại biểu Hồ Thị Minh tạo dấu ấn với phong cách chất vấn thẳng thắn, sắc sảo nhưng gần gũi, mộc mạc. Ảnh: NVCC

Từ cô giáo bản làng đến nữ cán bộ dân tộc tâm huyết

Sinh ra và lớn lên ở Ba Nang, một xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giữa đại ngàn Trường Sơn, bà Hồ Thị Minh đã có một hành trình vươn lên mạnh mẽ. Chính mảnh đất ấy, nữ cán bộ người Bru Vân Kiều Hồ Thị Minh gắn bó và trở thành người “giữ lửa” cho công tác dân tộc ở Quảng Trị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1998, bà Minh trở thành giáo viên ở vùng cao Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Những năm tháng đứng lớp ở miền núi để lại trong người làm công tác quản lý nhiều trăn trở, nhất là đối với đời sống của học sinh và đồng bào các DTTS ở vùng cao. Nhìn những đứa trẻ vùng cao còn nhiều thiếu thốn, bà càng thấm thía cái nghèo, cái khó của đồng bào mình. Muốn miền núi phát triển thì không chỉ cần con chữ, mà còn cần những chính sách phù hợp để người dân có điều kiện vươn lên.

Năm 2007, cô giáo vùng cao Hồ Thị Minh được điều động và bổ nhiệm về công tác tại Huyện ủy Hướng Hóa cũ. Đây là hành trình mới giúp bà có cái nhìn toàn diện hơn về đời sống đồng bào DTTS.

Trong suốt quá trình từ 2007 đến tháng 2/2021, bà Hồ Thị Minh đã lần lượt trải qua nhiều vị trí chủ chốt tại Huyện ủy Hướng Hóa cũ.

Bà Hồ Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra công trình sử dụng nguồn vốn chương trình MTQG 1719 trên địa bàn. Ảnh: Phạm Tiến

Dù ở cương vị nào, bà cũng thể hiện được năng lực chuyên môn vượt trội và tinh thần trách nhiệm cao đối với đồng bào các DTTS ở Hướng Hóa.

Với năng lực chuyên môn tốt cùng tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác dân tộc, năm 2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.

Tháng 6/2021, bà Hồ Thị Minh được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Đó là dấu mốc quan trọng đối với nữ cán bộ người Bru Vân Kiều trên hành trình gắn bó với công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Trên các diễn đàn nghị trường, đại biểu Hồ Thị Minh tạo dấu ấn với phong cách chất vấn thẳng thắn, sắc sảo nhưng gần gũi, mộc mạc. Những ý kiến của bà thường tập trung vào chính sách dân tộc, an sinh xã hội và lĩnh vực y tế vùng đồng bào DTTS.

Đầu năm 2025, khi tỉnh Quảng Trị sắp xếp lại bộ máy, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị.

Nữ cán bộ giản dị và trách nhiệm

Những người từng làm việc cùng bà Hồ Thị Minh đều có chung nhận xét: giản dị, quyết liệt và trách nhiệm. Dù công việc bận rộn, bà vẫn dành phần lớn thời gian xuống cơ sở, quan tâm đưa chính sách dân tộc đến với cuộc sống của đồng bào.

Trong các chuyến công tác ở Đakrông, Hướng Hóa hay các xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, bà thường trực tiếp gặp gỡ già làng, trưởng bản, người có uy tín. Những câu chuyện bên bếp lửa nhà sàn giúp bà hiểu rõ hơn những khó khăn mà đồng bào đang đối mặt.

Từ thực tiễn cơ sở, bà cùng ngành công tác dân tộc tham mưu nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Không chỉ quan tâm đến công tác giảm nghèo, bà Hồ Thị Minh còn dành nhiều tâm huyết cho phụ nữ và trẻ em vùng cao. Trong quá trình triển khai Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, bà cùng các đơn vị liên quan xây dựng nhiều mô hình thiết thực.

Cụ thể như Tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, mô hình “Địa chỉ tin cậy” được triển khai tại nhiều xã vùng cao. Qua đó, nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn và chăm sóc trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Hồ Thị Minh (đứng) dành phần lớn thời gian để đưa chính sách dân tộc đến với cuộc sống của đồng bào. Ảnh: Phạm Tiến

Tháng 7/2025, khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập thành tỉnh Quảng Trị mới, hai Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng được hợp nhất. Nữ đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị. Bộ máy mới, công việc lại nhiều nên công tác dân tộc trong giai đoạn này có những khó khăn nhất định.

Trong khoảng thời gian này, bà đã cùng tập thể cán bộ mới sau sáp nhập điều hành và triển khai chính sách dân tộc thông suốt, không bị đứt gãy.

Cuối năm 2025, bà Hồ Thị Minh vinh dự trở thành 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen. Nhưng với nữ cán bộ người Bru Vân Kiều ấy, phần thưởng lớn nhất là được chứng kiến cuộc sống của đồng bào đổi thay từng ngày.