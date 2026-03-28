Ông Nguyễn Xuân Nghiêm (SN 1986) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn – là một trong số 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số trúng cử Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông là người Cơ Tu duy nhất trúng cử trong nhiệm kỳ này, đồng thời cũng là Bí thư xã và đại biểu dân tộc thiểu số duy nhất của Đà Nẵng tham gia nghị trường.

Trưởng thành từ thực tiễn cơ sở

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nghiêm không giấu được niềm vui, tự hào, song cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm lớn lao của một đại biểu dân cử.

“Là người con của đồng bào dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở vùng sâu, vùng xa – nơi những khó khăn vẫn hiện hữu trong từng nếp nhà, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của kết quả này. Tôi ý thức rằng phía sau mỗi lá phiếu là niềm tin, kỳ vọng và những nỗi niềm của bà con. Tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì để xứng đáng với sự tin yêu đó”, ông nói.

Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Bức – Thị Bhố

Ông Alăng Beo, cử tri xã Sông Kôn, chia sẻ, việc ông Nghiêm trở thành đại biểu Quốc hội là niềm vui chung và tự hào của cả cộng đồng Cơ Tu.

“Ông Nghiêm rất hòa đồng, gần dân. Trong công việc, ông Nghiêm rất sâu sát thực tế, nói được làm được. Chúng tôi tin ông sẽ mang tiếng nói của vùng cao đến nghị trường, để những khó khăn của người dân sớm được quan tâm, giải quyết”, ông Beo nói.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính, có bằng thạc sĩ Quản lý công, ông Nghiêm trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, gắn bó nhiều năm với vùng miền núi.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại huyện Đông Giang (cũ) như Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Ba, Chánh Văn phòng huyện ủy.

Đầu năm 2024, ở tuổi 38, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Đông Giang (cũ), đồng thời là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn.

Quá trình rèn luyện ở cơ sở giúp ông thấu hiểu những khó khăn và khát vọng vươn lên của người dân vùng sâu, vùng xa. “Dù ở vị trí nào, tôi luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết và nỗ lực giải quyết những kiến nghị sát thực từ cơ sở”, ông chia sẻ.

Sự trăn trở của vị Bí thư xã

Những trăn trở về vùng cao với ông Nghiêm không chỉ đến từ công việc, mà gắn với những trải nghiệm trong đời sống hằng ngày và quá trình công tác.

Ông kể, có lần đến thăm một hộ gia đình đặc biệt khó khăn, căn nhà nhỏ xiêu vẹo, vách gỗ mục, mái lợp tạm bợ không đủ che mưa gió. Bên trong gần như không có vật dụng gì đáng giá, góc bếp lạnh lẽo, bữa cơm rau chẳng đủ no cho cả nhà.

“Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lặng người khi bước vào căn nhà ấy. Nhìn những đứa trẻ gầy gò, ánh mắt còn nhiều thiếu thốn, tôi không khỏi xót xa”, ông nói.

Theo ông, điều day dứt không chỉ là sự thiếu thốn trước mắt, mà là việc người dân thiếu cơ hội để vươn lên bền vững. “Không chỉ thiếu vật chất, bà con còn thiếu cơ hội. Tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì cụ thể hơn, thiết thực hơn, không chỉ dừng lại ở sự cảm thông”, ông trăn trở.

Những trăn trở ấy thôi thúc ông tìm cách tạo sinh kế ổn định, cải thiện hạ tầng và đưa chính sách đến đúng đối tượng. “Tôi tin rằng, nếu có giải pháp đồng bộ và đúng hướng, cuộc sống nơi đây sẽ dần thay đổi, để những căn nhà đơn sơ có thể sáng lên niềm tin và hy vọng”, ông bày tỏ.

Xã Sông Kôn tổ chức lễ kết nghĩa Pơr’ngoóch, nghi thức gắn kết cộng đồng người Cơ Tu. Ảnh: Hà Nam

Theo ông Nghiêm, trong bối cảnh TP Đà Nẵng phát triển mạnh, khu vực miền núi vẫn còn nhiều thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, giảm nghèo bền vững và bảo tồn văn hóa.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, ông cho biết sẽ tập trung phản ánh 5 nhóm vấn đề lớn mà cử tri vùng cao quan tâm.

Ưu tiên là sinh kế và đầu ra cho nông – lâm sản, gắn với phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và hoàn thiện hạ tầng giao thông nội vùng; cùng với giáo dục, phát triển nguồn nhân lực để thoát nghèo bền vững.

Ông cũng đặc biệt quan tâm đến y tế cơ sở, với mong muốn có cơ chế thu hút bác sĩ về vùng cao, đầu tư trang thiết bị để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Bên cạnh đó là bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh.

“Tôi mong muốn các chính sách khi ban hành phải thực sự phù hợp với điều kiện vùng cao, giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và đồng bào các dân tộc”, ông nhấn mạnh.

Ông khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, không chỉ phản ánh mà còn theo dõi đến cùng quá trình giải quyết các kiến nghị. “Tôi sẽ ‘đi cùng’ và ‘theo đến cùng’ những vấn đề cử tri gửi gắm, để mỗi kiến nghị không chỉ được ghi nhận mà phải có kết quả cụ thể”, ông Nghiêm nói.