Ngày 28/11, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết vừa phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) hoàn thành đợt tái thả này.

VQG Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam và VQG Bạch Mã tái thả 7 cá thể tê tê Java về tự nhiên. Ảnh: CP

Trước đó, 7 cá thể tê tê nói trên là tang vật trong các vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Sau khi được cơ quan chức năng giải cứu, chúng được chuyển về Cúc Phương để chăm sóc đặc biệt.

Tại đây, các chuyên gia đã tiến hành khám sức khỏe, điều trị vết thương và thiết lập môi trường nuôi dưỡng gần gũi với thiên nhiên. Quá trình này giúp tê tê dần phục hồi bản năng sinh tồn.

Các cá thể tê tê này là nạn nhân của hoạt động buôn bán trái phép được cơ quan chức năng giải cứu. Ảnh: CP

Sau thời gian dài theo dõi, toàn bộ 7 cá thể đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe về thể trạng và hành vi để trở về với môi trường tự nhiên.

Để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất, đội ngũ chuyên gia đã khảo sát rất kỹ địa điểm tái thả tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Khu vực này được đánh giá có nguồn thức ăn phong phú và địa hình phù hợp làm nơi trú ẩn an toàn cho loài.

Tê tê Java là loài thú duy nhất trên thế giới có cơ thể bao phủ bởi lớp vảy cứng. Đây là loài động vật nằm trong danh lục đỏ của IUCN ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR), cần được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.