Hanoi Signature by Swiss-Belhotel, tác phẩm tiên phong dòng “bất động sản nghệ nhân” kỳ vọng hiện thực hóa khát vọng ấy.

Vị trí kim cương, pháp lý vững vàng

"Nhất vị, nhị hướng", triết lý muôn đời trong bất động sản càng trở nên đúng đắn trong không gian đô thị. Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Huyên, một trong những vị trí kim cương “thoáng đãng” hiếm hoi, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel không chỉ mang đến sự thuận tiện tối đa trong kết nối giao thông, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá vượt trội theo thời gian. Nằm giữa trung tâm hành chính mới, kề cận các tiện ích ngoại khu đẳng cấp và không gian xanh mát, với các tầm view panorama ra Hồ Tây, hồ Nghĩa Đô, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, vị trí này không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn hứa hẹn là một khoản đầu tư thông thái, khẳng định tầm nhìn và sự tinh tường của chủ nhân.

Vị trí tòa tháp Hanoi Signature by Swiss-Belhotel.

Khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt, ưu thế từ vị trí đắc địa cùng tầm nhìn xa xỉ của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sẽ quy tụ cộng đồng tinh anh cùng tận hưởng tọa độ riêng biệt và khẳng định vị thế chủ nhân.

Đặc biệt, 242 căn hộ tại đây có nền tảng pháp lý với quyền sử dụng lâu dài. Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đã hoàn tất xây dựng, sẵn sàng bàn giao chỉ sau 48 giờ, kể từ thời điểm khách hàng hoàn tất nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư. Đối với giới thượng lưu, lựa chọn Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đồng nghĩa với việc sưu tầm tài sản “để đời” cho thế hệ tương lai.

Dấu ấn của di sản kiến trúc và văn hóa

Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp Hanoi Signature by Swiss-Belhotel mang dáng vẻ uy nghi của một cung điện với toàn bộ mặt ngoài ốp đá, hệ thống cột trụ và cánh cửa đồng nguyên khối uy nghi. Chất lượng xây dựng được đặt lên hàng đầu với việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất, cùng sự lựa chọn khắt khe các vật liệu cao cấp từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Từng viên gạch, từng chi tiết, từng hệ thống kỹ thuật đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền vững theo thời gian. Theo chủ đầu tư, đây không chỉ là cam kết về một công trình kiên cố mà còn là lời khẳng định về một di sản kiến trúc, giữ gìn giá trị và vẻ đẹp nguyên bản theo thời gian.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel - BĐS nghệ nhân siêu sang

Vượt lên trên giá trị của một công trình nhà ở thông thường, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel được kỳ vọng là một biểu tượng kiến trúc, mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc. Với phong cách Pháp - Ý cổ điển độc đáo, được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết, tòa tháp không chỉ là một không gian sống mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

Kiến tạo giá trị bền vững

Tiếp nối hành trình định vị phong cách sống chuẩn Hyper Luxury, bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel mang đến hệ trải nghiệm sống tinh tế, toàn diện dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, với sự đồng hành của thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Swiss-Belhotel International và Tân Hoàng Minh Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra chương mới cho hành trình định hình phong cách sống sang trọng vượt chuẩn.

Với các dịch vụ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Swiss-Belhotel International, cư dân sẽ tận hưởng những đặc quyền của một khách sạn cao cấp, đồng thời được đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi trọn vẹn. Từ đội ngũ lễ tân và concierge túc trực 24/7, hỗ trợ mọi nhu cầu thường nhật như đặt dịch vụ di chuyển, giải trí, mua sắm, làm đẹp, chơi golf, báo thức, đến các dịch vụ cá nhân hóa như vệ sinh căn hộ, ẩm thực tại gia, chăm sóc sức khỏe, bảo trì kỹ thuật, mua sắm cá nhân… tất cả đều sẽ mang đến một phong cách sống tinh tế trong từng chi tiết.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sẵn sàng chào đón những cư dân tinh hoa, hứa hẹn đem tới chuỗi trải nghiệm sống sang trọng, cá nhân hoá và trau chuốt trọn vẹn theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế cao cấp. Không dành cho số đông, tòa tháp là lựa chọn hoàn hảo cho tầng lớp tinh hoa đang tìm kiếm không gian sống độc bản - “di sản” truyền đời.

