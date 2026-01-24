Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life là Nhà tài trợ danh xưng Hệ thống giải trẻ quốc gia trong năm 2026. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa VGA và Hanwha Life Việt Nam, thể hiện tầm nhìn dài hạn của hai bên trong việc đầu tư, phát triển và ươm mầm thế hệ tài năng golf trẻ nước nhà.

BTC thông tin về hệ thống giải Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026

Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã từng bước khẳng định vị thế là hệ thống giải đấu nòng cốt dành cho lứa tuổi U8 đến U18, góp phần vào việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ. Từ sân chơi này, nhiều VĐV đã trưởng thành rõ nét, ghi danh trên Bảng xếp hạng Nghiệp dư Thế giới (WAGR) và trở thành lực lượng quan trọng của Đội tuyển Golf Quốc gia, đóng góp tích cực vào các thành tích tại đấu trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt của VGA Junior Tour là xây dựng môi trường thi đấu bài bản, công bằng và có lộ trình phát triển dài hạn cho các golfer trẻ.

Trong năm 2025, VGA Junior Tour khởi tranh 8 giải đấu, trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo điều kiện để các VĐV trẻ trên cả nước được thi đấu thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, chặng đấu cuối mùa đã được mở rộng lên quy mô quốc tế, chào đón các VĐV đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực cạnh tranh.

Bước sang mùa giải 2026, với sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng Hanwha Life Việt Nam, Hệ thống giải trẻ quốc gia chính thức mang tên Hanwha Life - VGA Junior Tour. Hệ thống giải sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1, đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và CLB tổ chức. Các giải đấu trong hệ thống sẽ từng bước nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời VĐV khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho các golfer trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Sự đồng hành của Hanwha Life với vai trò Nhà tài trợ danh xưng là cú hích quan trọng để VGA Junior Tour bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn và hội nhập hơn. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ VĐV trẻ tương lai của golf Việt Nam”.

Ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn cùng VGA nâng tầm một Hệ thống giải đấu trẻ trên toàn quốc, từ chất lượng tổ chức, tiêu chuẩn chuyên môn đến trải nghiệm thi đấu, để golf trở thành một môn thể thao truyền cảm hứng và ngày càng nhiều thiếu niên tiếp cận và gắn bó với golf từ sớm. Về dài hạn, chúng tôi hướng tới việc tìm kiếm, tuyển chọn và tài trợ chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ theo chuẩn quốc tế, góp phần chuẩn bị lực lượng VĐV chất lượng cho đội tuyển quốc gia cũng như sẵn sàng cho lộ trình thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp trong tương lai”.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, Hanwha Life Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính vững mạnh, với tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng, cùng mạng lưới hơn 140 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc và đội ngũ hơn 40.700 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Với gần 18 năm bền bỉ đầu tư cho sự phát triển phồn thịnh của đất nước và thế hệ tương lai, Hanwha Life Việt Nam tiên phong khẳng định trách nhiệm của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tài chính và sức khỏe hôm nay mà còn là chuẩn bị nền tảng cho ngày mai.

Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026 hứa hẹn thành công

Hệ thống giải Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026 có sự tham gia của các đối tác và nhà tài trợ, bao gồm TaylorMade Vietnam tiếp tục đồng hành với vai trò Đối tác Trang thiết bị & Hiệu suất và Phát triển Golf trẻ.

