Tuổi 50 của Woods

Hôm 30/12 vừa qua, Tiger Woods tròn 50 tuổi. Cơ thể anh tàn tạ vì những ca phẫu thuật liên tiếp (ca gần nhất hồi tháng Mười, lần mổ lưng thứ 7, hiện anh vẫn đang hồi phục), cùng bảng thành tích đồ sộ với 15 major, tài khoản ngân hàng dư dả, cậu con trai đang cố gắng mở lối đi riêng trong làng golf, cùng vô số dự án trên bàn.

Lẽ thường mách bảo rằng người đàn ông ấy khép lại năm 2025 bằng việc tận hưởng cuộc sống: bên gia đình, bạn bè, cạnh lò sưởi mùa Giáng sinh, ngắm pháo hoa năm mới.

Tiger Woods bước sang tuổi 50. Ảnh: PGA Tour

Dĩ nhiên, không tập luyện. Đúng là như vậy, với bất kỳ ai khác, trừ Woods. Bởi mốc nửa thế kỷ lại bắt gặp anh trong nỗ lực hồi sinh thể thao khác, vượt xa mọi lẽ thường.

Tuổi 50 mở cánh cửa Champions Tour, hệ thống dành cho các golfer kỳ cựu, nơi thi đấu “dễ thở” hơn (ba ngày, 54 hố thay vì bốn ngày; thậm chí có thể dùng xe buggy trên sân) nhưng vẫn giữ được ngọn lửa cạnh tranh của những năm tháng đỉnh cao.

Ở đó có những tên tuổi như Bernhard Langer, Ernie Els, Thomas Bjorn, Chema Olazabal, Angel Cabrera, Vijay Singh, Stewart Cink… Giải đấu ấy dang tay chào đón Tiger.

Chỉ có điều, chính anh lại chưa chắc đã sẵn sàng. Tự thâm tâm, nhà vô địch đã nhuốm màu thời gian này vẫn muốn so tài với lớp trẻ, vẫn muốn chơi thêm major, thậm chí biết đâu còn mơ một The Masters nữa.

“Điều tôi muốn là được trở lại thi đấu”, Tiger chia sẻ hồi đầu tháng Mười Hai khi làm chủ nhà Hero World Challenge, chiếc mũ che mái tóc thưa, nụ cười mệt mỏi vì phải lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời, ánh mắt vẫn sắc sảo.

“Hãy để tôi làm được điều đó rồi tôi sẽ quyết định lịch thi đấu. Tôi còn rất xa những quyết định và cam kết kiểu ấy. Tôi không thi đấu trong thời gian dài. Rất nhiều chuyện xảy ra trong và ngoài sân năm vừa rồi. Tôi cần thời gian để xem lưng và cơ thể mình phản ứng ra sao”.

Về mặt chuyên môn, Tiger Woods hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình. Phải nhìn xuống tận vị trí khoảng 2.500 thế giới mới thấy tên anh, thứ hạng thấp nhất trong sự nghiệp kể từ khi gia nhập bảng xếp hạng năm 1994, nơi “Siêu Hổ” từng thống trị 683 tuần, hơn gấp đôi người đứng thứ hai (Greg Norman, 331).

Những câu hỏi tương lai

Bảng thành tích gần đây có thể đếm trên đầu ngón tay: không dự giải tính điểm nào năm 2021 sau tai nạn giao thông làm nát chân phải; 3 giải năm 2022; 3 giải năm 2023; 5 giải năm 2024; năm 2025 lại vắng bóng hoàn toàn.

Lần gần nhất Tiger ra sân là khi trượt cắt tại Open Championship 2024, mùa giải mà anh cũng không qua được cuối tuần ở U.S. Open và PGA Championship, kết thúc The Masters với +16 gậy, thành tích tệ nhất sự nghiệp dù khi đó anh lập kỷ lục 24 lần liên tiếp qua cắt.

Ngày nay, Tiger doanh nhân, nhà quản trị và người cha lấn át Tiger golfer, dù điều đó khiến anh không khỏi day dứt.

Woods trao danh hiệu Hero World Challenge cho Matsuyama. Ảnh: PGA Tour

Cùng Rory McIlroy, anh sáng lập TGL (Tomorrow Golf League), một giải đấu kết hợp golf thực và ảo với màn hình khổng lồ và green vật lý, thi đấu theo đội trong nhà tại Florida.

Đây là “mồi câu” nhằm thu hút lớp khán giả trẻ vốn dễ chán những vòng golf truyền thống kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, bị ám ảnh bởi nhịp độ chậm.

Chính từ đó, vai trò mới khác của Woods xuất hiện: chủ tịch một ủy ban do PGA Tour lập ra tháng 8/2025 để thúc đẩy lịch thi đấu và cấu trúc mới cho hệ thống Mỹ. Ngắn gọn là làm mới “sản phẩm” với các giải chọn lọc hơn và quy tụ đầy đủ ngôi sao.

“PGA Tour cho tôi cơ hội theo đuổi giấc mơ thời thơ ấu. Tôi đánh cú bóng đầu tiên ở một giải của Tour khi mới 16 tuổi và từ đó luôn gắn bó. Trước đây tôi tạo ảnh hưởng bằng cây gậy; giờ tôi có thể làm điều đó theo cách khác cho các thế hệ tương lai”, Woods cho biết.

Câu hỏi lớn nhất, liệu anh có trở thành đội trưởng Ryder Cup? Đội tuyển Mỹ cần một biểu tượng để bấu víu sau thất bại nặng nề trước châu Âu ở kỳ gần nhất tại New York. Keegan Bradley dường như khó trụ lại, và không ai hội đủ sức hút lẫn năng lực khơi dậy niềm tin như Tiger.

Hiện không rõ PGA đã ngỏ lời hay chưa, cũng như kế hoạch của Woods nếu nhận cuộc gọi cho Ireland 2027, kỳ Ryder Cup tròn 100 năm.