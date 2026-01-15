Mùa giải 2026 ghi nhận hơn 10 giải đấu chuyên nghiệp thuộc hai hệ thống VGA Tour và VGA Development Tour, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu của golf chuyên nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, Vietnam Masters - giải golf chuyên nghiệp lâu đời nhất Việt Nam, tiếp tục nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Development Tour mùa thứ ba liên tiếp, khẳng định bước tiến bền vững của golf Việt Nam trên đấu trường khu vực. Với tổng tiền thưởng trên 2 tỷ đồng, đây là giải đấu có mức tiền thưởng cao nhất Việt Nam. Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của năm 2026 là sự trở lại của Đại hội TDTT toàn quốc sau 4 năm chờ đợi.

Phó TTK Hiệp hội Golf Việt Nam Nguyễn Thái Dương công bố hệ thống thi đấu mùa giải 2026. Ảnh: VGA

Trong khi đó, với giải nghiệp dư, nổi bật là VGA Union Cup, giải đấu đối kháng hai miền Nam - Bắc, thi đấu theo thể thức đồng đội và lấy cảm hứng từ những sự kiện danh tiếng trên thế giới như như Ryder Cup hay Presidents Cup. Giải đấu quy tụ các VĐV single handicap hàng đầu Việt Nam, tranh tài ở các nội dung Foursomes, Four-balls và Single Match.

Với hệ thống Trẻ Quốc gia, VGA Junior Tour có sự đổi mới trong việc phân cấp và tính điểm các giải đấu, với 6 giải đấu chính nằm trong Tier 1. Các giải đấu được nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời các VĐV khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự.