Hành trình từ nỗ lực đến vinh danh

Tại Lễ hội Hảo Vinh Danh, Hảo Hảo mang tinh thần vinh danh mọi nỗ lực qua chuỗi trải nghiệm trực tiếp. Mỗi hoạt động hấp dẫn tại đây sẽ đưa người tham gia đi qua hành trình ghi nhận nỗ lực, thử sức và chạm đến khoảnh khắc tự hào cùng “Cúp Hảo”.

Trải nghiệm vị giác mới lạ từ những phiên bản nấu Hảo Hảo sáng tạo với các loại nguyên liệu đặc trưng của nhiều vùng miền khác nhau. Bên cạnh đó còn những hoạt động hấp dẫn, đặc biệt chỉ có tại Lễ hội Hảo Vinh Danh, người tham gia sẽ có cơ hội đổi được nhiều phần quà độc quyền từ Hảo Hảo tại sự kiện.

Vạn nỗ lực cùng tỏa sáng tại đêm vinh danh Cúp Hảo

Hàng ngàn niềm vui nhỏ bé, hàng ngàn sự cố gắng thầm lặng sẽ cùng nhau cộng hưởng, tạo nên một đêm vinh danh mọi nỗ lực bùng nổ tại cột mốc 26 năm tự hào của Hảo Hảo.

Không khí đêm vinh danh càng thêm phần háo hức với khoảnh khắc trao thưởng 01 Giải Độc Đắc - Tấm vé bằng vàng tương đương 53 chỉ vàng, thuộc chương trình khuyến mại “Cúp Hảo Trao Tay, Săn Ngay Quà Hảo”. Chương trình diễn ra từ 07:00 ngày 24/08/2026 đến 23:59 ngày 15/11/2026, với hàng trăm nghìn giải thưởng hấp dẫn. Khách hàng có thể săn “Vé Hảo” để tham gia chương trình và có cơ hội trúng thưởng, bởi mỗi phần quà trao đi cũng là một cách ghi nhận cho những nỗ lực xứng đáng.

Sau sự kiện tại Hà Nội, Lễ hội Hảo Vinh Danh sẽ tiếp tục diễn ra tại các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Theo dõi Fanpage Mì Ăn Liền Hảo Hảo để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện.

Hảo Hảo 26 năm - cùng nhau tự hào hơn vì những nỗ lực thầm lặng

Không chỉ đánh dấu cột mốc 26 năm, sự kiện còn là lời động viên dành cho những cố gắng trên mỗi hành trình, để những khoảnh khắc tưởng chừng bình dị cũng có dịp được tự hào và ăn mừng. Từ những bữa ăn quen thuộc đến những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo sẽ tiếp tục đồng hành cùng người Việt, sẻ chia niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho mỗi hành trình.

Một số hình ảnh tại sự kiện

(Nguồn: Acecook Việt Nam)