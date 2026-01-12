Thực đơn khoang hạng nhất của United Airlines (Mỹ), một hãng hàng không nổi tiếng, gần đây gây xôn xao trên mạng xã hội và khiến không ít hành khách cảm thấy ngỡ ngàng, thông tin từ Timesofindia.

Mới đây, ông Peyman Milanfar, một nhà khoa học nổi tiếng của Google, đã chia sẻ bức ảnh bữa tối mà ông được phục vụ trên chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng ở khoang hạng nhất của United Airlines. Vì quá thất vọng, ông đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn về chất lượng của bữa ăn.

Chia sẻ bức ảnh, Milanfar viết: "Này @united, đây là trò đùa à? Sau hơn 5 giờ bay ở khoang hạng nhất, tôi nhận lại được bát salad đáng buồn như thế này à?". Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận.

Bài viết của ông Peyman Milanfar. Ảnh: Timesofindia

Bức ảnh cho thấy một khay nhựa chứa salad trộn, các khối phô mai nhỏ, vài miếng thịt mà Milanfar mỉa mai gọi là “thịt in 3D” (công nghệ dùng máy in 3D để tạo ra sản phẩm giống thịt), hạt bí ngô và nguyên một quả cà chua. Ông còn đùa có lẽ cần dùng đến máy cưa để cắt quả cà chua này.

Người dùng mạng không khỏi bất ngờ khi thấy một vé máy bay của khoang hạng nhất lại chỉ đi kèm với một bữa ăn đơn giản như vậy. "Một bữa ăn đơn giản như vậy lại có thể xuất hiện trong khoang hạng nhất, nơi vốn được kỳ vọng là ẩm thực sang chảnh và cao cấp", một tài khoản mạng viết.

Sau khi nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực, United Airlines đã phát đi lời xin lỗi và thông báo rằng hãng đang xem xét các phản hồi từ khách hàng, đồng thời sẽ cải thiện chất lượng các bữa ăn trên chuyến bay.

Sau khi bài viết "viral", nhiều người dùng Reddit đã chia sẻ những hình ảnh cũ về các bữa ăn trên chuyến bay khoang thương gia của United Airlines, bao gồm các món như burger, khoai tây chiên và sườn bò nướng. Họ đã so sánh những bữa ăn này với thực đơn hiện tại, chỉ ra rằng việc cắt giảm chi phí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đồ ăn.

United Airlines đã thông báo rằng từ năm 2026, các máy bay Boeing 787 mới sẽ có các phòng sang trọng, dịch vụ ẩm thực cao cấp và bữa ăn nhiều món. Tuy nhiên, những sự cố như thế này lại làm nổi bật sự chênh lệch giữa những lời hứa và trải nghiệm thực tế trên nhiều chuyến bay hiện tại.