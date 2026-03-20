Diện mạo đô thị và hạ tầng đổi khác từng ngày

Theo ghi nhận thực tế tại công trường dự án khu đô thị Happy Home Tràng Cát, đến tháng 2/2026, nhiều tòa căn hộ như N6 - N8 thuộc khu The Nest và tòa L1 thuộc khu The Link đã cất nóc.

Hàng loạt tòa khác đang được đẩy nhanh tiến độ, hiện đã thi công đến tầng 6 - 7, dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2026.

Cùng lúc, hệ thống đường nội khu đã hoàn thiện, các tiện ích đang định hình, phản ánh rõ nét năng lực triển khai cũng như uy tín của chủ đầu tư Vinhomes.

Tính đến tháng 2/2026, nhiều tòa căn hộ tại Happ Home Tràng Cát đã cất nóc. Ảnh: Vinhomes

Song song với tiến độ công trường Happy Home, hạ tầng khu vực kế cận dự án cũng đang đổi thay từng ngày. Cầu Hải Thành - một trong những hạng mục quan trọng thuộc tuyến vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện thi công ngày đêm, dự kiến hợp long vào tháng 5/2026. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết khu vực phía Nam Hải Phòng với trung tâm thành phố.

Cùng với đó, cầu vượt Tràng Cát hiện đang được bổ sung hệ thống đường dẫn kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hạ tầng giao thông đồng bộ đi vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian từ Happy Home tới trung tâm Thành phố, cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi và các trục giao thông liên vùng kết nối đến Hà Nội, Quảng Ninh và các tâm điểm phát triển kinh tế phía Bắc.

Trước những chuyển động ấn tượng của đô thị và hạ tầng, thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ phía người mua. Tính đến tháng 2/2026, đã có gần 700 căn hộ tại Happy Home được ký hợp đồng mua bán. Chủ đầu tư đưa vào vận hành căn hộ mẫu giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp không gian sống tương lai, từ đó gia tăng mức độ tin tưởng trước khi đưa ra quyết định. Những diễn biến này cho thấy, niềm tin của người mua đang được xây dựng trên nền tảng thực tế, thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng.

Happy Home Tràng Cát tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Hải Phòng, quy mô 28 ha. Ảnh phối cảnh dự án

NƠXH chuẩn sống Vinhomes không còn là trong mơ

Cùng với nền tảng tiến độ, Happy Home Tràng Cát thu hút người mua nhà khi mang đến cách tiếp cận khác biệt trong việc phát triển mô hình nhầ ở xã hội (NƠXH). Trên quy mô hơn 28 ha, khu đô thị chỉ có mật độ xây dựng 31%, phần còn lại được dành cho không gian xanh và các tiện ích công cộng. Hệ thống tiện ích “all-in-one” bao gồm tới 59 tiện ích ngoài trời, 3 công viên, 4 vườn hoa…

Thay vì tập trung cục bộ, các tiện ích được phân bổ đan xen vào từng cụm căn hộ, giúp cư dân có thể tiếp cận dễ dàng trong khoảng cách đi bộ. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều dự án NƠXH trước đây - thường thiếu hụt không gian sinh hoạt chung.

Điểm khác biệt của Happy Home còn nằm ở 3 trường học đủ các cấp ngay trong nội khu. Việc tích hợp giáo dục vào không gian sống giúp các gia đình trẻ giảm đáng kể thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để trẻ phát triển trong môi trường an toàn.

Bên cạnh đó, các khu vui chơi, sân thể thao ngoài trời và tuyến dạo bộ xanh mang đến không gian phát triển thể chất và gắn kết cộng đồng cho cư dân ở mọi lứa tuổi.

Các tiện ích được bố trí xen kẽ, đáp ứng cho nhu cầu sống của mọi cư dân. Ảnh phối cảnh dự án

Riêng với nhóm cư dân trưởng thành, hệ tiện ích được hoàn thiện với hai tòa văn phòng. Sự hiện diện của không gian làm việc ngay trong khu đô thị góp phần định hình một hệ sinh thái “chuẩn Vinhomes”, nơi các hoạt động sống, học tập, làm việc được tổ chức liền mạch và tiện lợi.

Song song, trục nhà phố Boutique Home đóng vai trò “trung tâm thương mại”, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như mua sắm, ẩm thực, chăm sóc cá nhân... Khi đi vào vận hành, Boutique Home sẽ tạo nên nhịp giao thương sầm uất trong lòng Happy Home, thu hút thêm tệp khách hàng đông đảo từ các cụm công nghiệp kế cận.

Happy Home Tràng Cát có riêng một trục thương mại sầm uất, được phát triển tại Boutique Home. Ảnh phối cảnh dự án

Với khoảng 3.800 căn hộ, Happy Home Tràng Cát hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân quy mô 10.000 người. Các công viên, vườn hoa và không gian chung không chỉ là tiện ích, mà còn là “chất keo” gắn kết cư dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên một môi trường sống văn minh, thay vì những khu NƠXH chỉ hướng tới nhu cầu ở đơn thuần.

Có thể thấy, Happy Home Tràng Cát đang mở ra một cách tiếp cận mới cho phân khúc NƠXH, khi chất lượng sống được đặt song hành với mức giá phù hợp. Khi các hạng mục dần hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn góp phần kiến tạo một môi trường sống văn minh, bền vững. Từ đó, chuẩn sống Vinhomes trong phân khúc này được xác lập rõ nét, trở thành giá trị thực tại cực tăng trưởng phía Nam Hải Phòng.

(Nguồn: Vinhomes)