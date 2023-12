Đồng thời, EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác tổ chức hoạt động bảo vệ tại các mục tiêu trọng điểm như trạm biến áp, đường dây 220kV, 500kV trên địa bàn đơn vị quản lý.

Các đơn vị thuộc EVNNPT tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và sử dụng điện tiết kiệm cho các em học sinh tại Quảng Ninh

EVNNPT cũng tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp các tuyến đường dây trên địa bàn đơn vị quản lý; thực hiện chặt tỉa cây trong và ngoài hành lang đường dây 220kV - 500kV để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; thường xuyên liên lạc với chính quyền, lực lượng bảo vệ đường dây 500kV, người dân sinh sống gần hành lang lưới điện 220kV - 500kV để chủ động phòng, chống các vi phạm đối với công trình lưới điện cao áp.

EVNNPT nhấn mạnh xử lý nghiêm các trường hợp đốt rừng, nương rẫy, thả diều, bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném các vật thể lên đường dây và các hành vi có nguy cơ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn đường dây và trạm biến áp. Tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh tuần tra, kiểm soát; xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo điện, phương án phối hợp bảo vệ tài sản EVNNPT trong các ngày Lễ, Tết nhằm đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định.

EVNNPT yêu cầu các đơn vị tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực bảo vệ, tự vệ ứng trực trụ sở, kho tàng, đặc biệt là các trạm biến áp phải bố trí lực lượng bảo vệ đầy đủ và theo đúng quy định của EVN, EVNNPT; lực lượng bảo vệ phải thường xuyên tuần tra, canh gác 24/24h đảm bảo kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động, diễn biến trong trụ sở, kho tàng, trạm biến áp; tăng cường tuần tra đêm (thời gian từ 20h ngày hôm trước đến 05 giờ sáng hôm sau), phải thực hiện cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình ca trực và ghi vào sổ trực ca bảo vệ đầy đủ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm loại bỏ các nguy cơ sự cố do cháy; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để có các giải pháp thích hợp chống cháy trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đảm bảo không để xảy ra cháy gây sự cố.

Các đơn vị thuộc EVNNPT phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

EVNNPT phối hợp với các cơ quan, chính quyền, Công an các cấp, các báo, đài phát thanh và đài truyền hình tại các địa phương tuyên truyền đến từng hộ dân trong và gần hành lang (có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây và trạm biến áp) để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của các cơ quan có thẩm quyền, các lực lượng công an tại các địa phương để xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống khủng bố theo quy định; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra tại các mục tiêu, dự án, công trình trọng điểm của đơn vị; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị và bảo vệ an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động để kịp thời loại trừ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hoạt động khủng bố đặc biệt trong dịp Lễ, Tết.

Các đơn vị EVNNPT cùng các nhà thầu thi công chuẩn bị biện pháp tăng cường công tác bảo vệ tài sản Nhà nước trên các công trình đang thi công, bố trí lực lượng trực bảo vệ thường xuyên trong các ngày Lễ, Tết. Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên đảm bảo hệ thống được thông suốt (máy fax, điện thoại cố định, điện thoại di động luôn để chế độ online) để kịp thời phục vụ công tác khắc phục sự cố, công tác thông tin với các lực lượng chức năng khi có tình huống bất thường xẩy ra gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn Hệ thống Truyền tải điện;

EVNNPT yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để sẵn sàng phối hợp hỗ trợ với nhau khi có sự cố xảy ra; Các đơn vị lập lịch trực, danh sách, số điện thoại liên lạc của lực lượng trực bảo vệ, trực lãnh đạo, trực tăng cường, trực tại công trường thi công trong các ngày lễ, Tết.

Quốc Tuấn