Cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - giảm hơn 8% ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 5/2 (tối cùng ngày giờ Việt Nam) sau khi gã khổng lồ tìm kiếm công bố doanh thu quý IV/2024 không đạt như kỳ vọng và có kế hoạch đầu tư lớn.

Vốn hóa của Alphabet tụt từ mức hơn 2.500 tỷ USD xuống còn 2.300 tỷ USD.

Alphabet thông báo doanh thu đạt 96,47 tỷ USD, dù tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn so với mức dự kiến 96,56 tỷ USD. Mảng kinh doanh quảng cáo YouTube, kinh doanh tìm kiếm và dịch vụ của tập đoàn chậm lại so với cùng kỳ năm trước.

Alphabet có kế hoạch đầu tư 75 tỷ USD cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc chạy đua với nhiều đối thủ khác tại Mỹ, đến từ châu Âu và giờ đây là Trung Quốc, cao hơn so với mức kỳ vọng (khoảng 58,8 tỷ USD). Alphabet cũng dồn lực để xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng mới.

Trước đây, năm 2024 hoặc ngay đầu năm 2025, kế hoạch chi tiêu khủng cho các dự án trí tuệ nhân tạo sẽ là thông tin tích cực, giúp cổ phiếu Alphabet hay cổ phiếu của các ông lớn công nghệ Mỹ tăng vọt.

Trên thực tế, trong năm 2024, làn sóng trí tuệ nhân tạo đã góp phần giúp nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ tăng bùng nổ. Chỉ số công nghệ Nasdaq của Mỹ đã tăng hơn 33% và hàng chục lần lập đỉnh cao lịch sử mới. Nhóm dẫn dắt bao gồm Apple, Nvidia, Alphabet...

Tuy nhiên, giờ đây thông tin về đầu tư lớn cho các dự án AI của Alphabet bất ngờ có hướng tiêu cực.

Cổ phiếu Alphabet giảm hơn 8% ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 5/2 (tối cùng ngày giờ Việt Nam). Ảnh: Techi

Sở dĩ kỳ vọng của giới đầu tư đảo chiều là do ngay đầu năm mới Ất Tỵ (từ 27/1), thị trường công nghệ thế giới rúng động sau khi hai nền tảng trí tuệ nhân tạo DeepSeek R1 và Alibaba Qwen của Trung Quốc ra mắt.

DeepSeek xây dựng các mô hình AI được đánh giá không thua kém gì các mô hình AI hàng đầu hiện nay như ChatGPT hay Claude, trong khi chi phí phát triển cực thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình AI siêu tốn kém của các ông lớn công nghệ Mỹ.

Dù vậy, theo SemiAnalysis, chi phí phát triển mô hình AI DeepSeek "không phải chỉ tốn 6 triệu USD", mà có thể lên cả tỷ USD và khả năng phân tích và tính chính xác cao của DeepSeek R1 cũng bị nghi ngờ, nhưng sự xuất hiện của “bom tấn” DeepSeek và sau đó là Alibaba Qwen của Trung Quốc đã gây chấn động ngành công nghệ thế giới.

Trước đó, các ông lớn công nghệ Mỹ liên tục công bố những khoản tiền khổng lồ, hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD đổ vào lĩnh vực AI.

Gần nhất, hôm 22/1, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiên tiến tại Mỹ, do OpenAI điều hành, với vốn đầu tư lên tới 500 tỷ USD.

Sự xuất hiện của DeepSeek khiến giới đầu tư nghi ngờ về tính hiệu quả của đồng vốn cho các công ty công nghệ Mỹ. Không ít ý kiến cho rằng, dòng tiền đổ vào các tập đoàn lớn của Mỹ cho AI có thể chậm lại, chuyển sang các doanh nghiệp AI quy mô nhỏ hơn, có thể ở châu Á.

Anat Ashkenazi, Giám đốc tài chính Alphabet, cho biết kế hoạch đầu tư lớn hơn sẽ giúp "hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp về các mảng Google Services, Google Cloud và Google DeepMind". Tiền cũng sẽ dành cho "cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chủ yếu là máy chủ, sau đó là trung tâm dữ liệu và mạng".

Nhiều chuyên gia lo ngại, khi chuyển sang “sân chơi” AI, sẽ không có chỗ cho các sai sót, đặc biệt sau khi DeepSeek vừa gây ra một cơn chấn động trong lĩnh vực này.

Tới nay, vẫn chưa thể xác định cuộc đua về công nghệ AI sẽ ra sao và sự xuất hiện của DeepSeek có thay đổi xu hướng đầu tư trong lĩnh vực này hay không. Dù vậy, thị trường chứng khoán đã cho thấy những thiệt hại nghìn tỷ USD của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tin vào chất lượng về dữ liệu cũng như độ chính xác và hiệu quả thực sự của một số ông lớn công nghệ Mỹ, trong đó có Alphabet. Google đã xây dựng dữ liệu trong hàng chục năm qua. Nền tảng AI Gemini của Google vẫn được đánh giá cao, với những phân tích dựa trên hệ thống siêu chip và dữ liệu lớn.